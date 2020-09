Uživatelé zakázaných ruských internetových zdrojů budou na Ukrajině evidováni

„Chtěl bych upozornit uživatele zakázaných zdrojů. Musí to být jejich odpovědnost, proč a nač to dělají. Jde o to, že začíná fungovat systém (kybernetické ochrany), budeme o všech těchto uživatelích vědět, budou evidováni, a budou-li i nadále šířit ruský kontent na Ukrajině, budou mít určité problémy bezprostředně s naší policií a s našimi silovými strukturami,“ řekl Danilov v průběhu prezentace Globálního střediska pro součinnost v kybernetickém prostoru založeného za podpory Ministerstva vnitra Ukrajiny a společnosti Naftogaz Ukrajiny.