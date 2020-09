Putinův mluvčí o Novičoku: Chemické zbraně na území Ruské federace byly zlikvidovány

Zatím nelze konstatovat fakta, že v situaci s politikem Alexejem Navalným byla použita nějaká zbraň a Rusko podniká kroky k vyšetření těchto okolností, řekl Peskov.

Jak již dříve řekla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, ani v Sovětském svazu, ani v Rusku, na rozdíl od západních zemí, nebyly vědeckovýzkumné a vývojové projekty pod pracovním názvem Novičok nikdy realizovány. Potvrdila, že postoj Ruské federace a stav věcí v této otázce se nezměnily.