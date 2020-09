Terminátor se vrátil. Náčelník ruského generálního štábu promluvil o novém univerzálním bojovém vozidle

Ruský armádní generál Valerij Gerasimov, jenž nyní zastává funkci prvního náměstka ministra obrany, uvedl, že bojové vozidlo Terminátor bylo vytvořeno před více než deseti lety, nicméně dosud se moc nepoužívalo. Jak uvedl Gerasimov, později společně s ministrem obrany Sergejem Šojgu bylo přijato společné rozhodnutí o předání tohoto stroje do výzbroje.

Během strategicko-velitelského a štábního vojenského cvičení Kavkaz 2020, které probíhá na jihu Ruska, náčelník ruského generálního štábu informoval prezidenta Vladimira Putina o možnostech Terminátoru. „Čtyři protitankové řízené střely Ataka s dosahem až šest kilometrů, 37milimetrová děla – stejná, jaká jsou k dispozici na bojových vozidlech pěchoty,” uvedl Gerasimov.

Terminátor 3

Název Terminátor dostal stroj s označením „objekt 199 Ramka“ nižnětagilské konstrukční kanceláře. Na začátku nového milénia byly na základě T-72A a T-90 vytvořeny Terminátor 1 a Terminátor 2.

Třetí generace bojových vozidel Terminátor má dostat 57milimetrové dělo, a to s dosahem 16 kilometrů. Terminátor 3 dokáže například zasahovat tanky i do boční projekce či do zadní části. Zvýšila se rovněž schopnost vedení boje proti létajícím zařízením, a to díky tomu, že do systému řízení střelby byly aplikovány radiolokátory. Bezesporu stojí za zmínku i aplikace platformy Armata. Nevylučuje se rovněž ani využití modernějších střel, jako například protitankové řízené střely Kornet.

Cvičení Kavkaz 2020

Rusko pozvalo k účasti ve strategickém cvičení Kavkaz 2020 vojáky z Arménie, Běloruska, Číny, Myanmaru, Pákistánu, Ázerbájdžánu a Íránu.

Ministr obrany Sergej Šojgu již dříve uvedl, že vojenské kontingenty devíti zahraničních států plánují účast ve cvičení Kavkaz 2020.

„Předpokládá se provedení akce pozemních seskupení vojsk, leteckých a protivzdušných obranných skupin, sil Černomořského loďstva a Kaspické flotily při provedení masivního palebného útoku a vedení útočných akcí s cílem porážky cvičného nepřítele,“ uvedl náměstek ruského ministra obrany Alexandr Fomin.

Cvičení má probíhat ve dvou fázích. V první fázi bude vojenské velení plánovat bojové operace v konvenční vojensko-politické situaci. Ve druhé fázi jsou plánovány společné bojové operace mnohonárodní skupiny vojsk.