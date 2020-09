Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že OPCW v případě Navalného překročila své pravomoci

Poznamenává se také, že tato okolnost „otevřeně odhaluje zaujatost a angažovanost Technického sekretariátu, který při komunikaci se Stálým zastoupením RF při OPCW tajil skutečnost své aktivní“.

„K podobným myšlenkám nás přivádí celá řada okolností, konkrétně: oznámení na nejvyšší úrovni o okamžité připravenosti převést blogera na léčení do Německa; přítomnost zástupců Bundeswehru a specializovaných vozidel vojenského oddělení při jeho přepravě; zapojení do situace nejvyššího vojensko-politického vedení, za jehož „hosta“ byl prohlášen daný „pacienta“. Zdá se, že všechny tyto organizační problémy byly součástí plánu politizovat tento incident, a to s pochopitelným účelem – obvinit Rusko z porušení Úmluvy o chemických zbraních,“ vysvětlilo ministerstvo.

Ministerstvo rovněž vysvětlilo, že ve zprávě pro média, zveřejněné dne 17. září na webu OPCW a týkající se žádosti SRN o technickou pomoc, jsou „známky toho, že Technický sekretariát překračuje své pravomoci a porušuje ustanovení Úmluvy“.