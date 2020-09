Autor Novičoku označil Navalného „otravu“ za provokaci a vysvětlil její účel

„Víte, když bylo úkolem zaútočit na Nord Stream 2 co nejrychleji a nejpřesněji, a právě proto se to dělalo, pak si myslím, že nepotřebovali argumenty. Nyní už po highly likely žádné argumenty nepotřebují,“ řekl Rink v rozhovoru pro Sputnik.

„Obyčejná provokace. Obyčejná provokace,“ řekl Rink, když popisoval „případ Navalného“.

Podle jeho slov se autorům provokace podařilo dosáhnout svého, jelikož bez předložení jakýchkoliv důkazů již ohlašují nové sankce proti Rusku.

Rink vysvětlil, co se stane s Novičokem po jeho přidání do vody

Leonid Rink, vývojář bojové otravné látky Novičok, v rozhovoru pro Sputnik okomentoval zprávy o tom, že stopy tohoto jedu byly údajně nalezeny na láhvi vody, z níž, jak bylo uvedeno, mohl pít Alexej Navalnyj.

„Ve vodě by tento produkt zahynul během prvních 24 hodin, zemřel by v této vodě, protože jeho hydrolýza, i když je pomalejší než hydrolýza sarinu (ten zahyne během několika sekund), během desítek minut, možná několika hodin. Produkt by zahynul ve vodě, proto nikoho nenapadne takové kyselé fluoridy (a anhydridy - to znamená bezvodé) strkat do vody, to znamená, že je to velký teoretický úspěch vážených kolegů,“ řekl Rink.

Podle jeho slov, pokud by byl Novičok přidán do vody, rychle by ztratil své vlastnosti.

Znovu upozornil na skutečnost, že příznaky u Navalného a jeho celkový stav neodpovídají otravě Novičokem. Například pokud by byl otráven i minimálním množstvím látky, kóma by trvalo několik měsíců, řekl Rink. Podle jeho slov lidé, kteří takovou otravu přežili, se těžko dostávali z kómatu a poté žili velmi krátkou dobu. Kromě toho by Navalnyj musel podstoupit transfuzi krve, uvedl odborník.

