Posádky nové ruské vesmírné stanice mohou dostat zbraň

Zbraně se mohou objevit u posádek nové ruské orbitální stanice, řekl kosmonaut Oleg Artěmjev.

„Dříve, když jsme ještě měli zbraně v NAZ (v balíčku pro přežití - pozn. red.), mačetu přikládali k naší tříhlavňové pistoli. Ale teď nemáme žádné zbraně, zbraně ve vesmíru jsou zakázány. A možná někdy v budoucnu, až naše otáčky budou vysoké, pokud bude stanice vysoké zeměpisné šířky, zbraně se k nám vrátí,“ řekl Artěmjev ve videu uveřejněném na kanálu YouTube Roskosmos TV.

V Roskosmosu předtím řekli Sputniku, že uvažují o vrácení pistole do balíčku pro přežití kosmonautů. Pistole je nutná v případě přistání v oblasti, kde se mohou vyskytovat nebezpečná divoká zvířata.

Od doby Jurije Gagarina do roku 1986 měli kosmonauté pistoli Makarov v balíčku pro přežití a od roku 1986 do roku 2006 speciální tříhlavňovou pistoli TP-82. TP-82 byla vyvinuta poté, co kosmonauti Alexej Leonov a Pavel Beljajev byli v roce 1965 po nouzovém přistání nuceni žít dva dny v zasněžené tajze. Od roku 2007 létají kosmonauti na oběžnou dráhu bez střelných zbraní.

Artěmjev provedl v letech 2014 a 2018 dva vesmírné lety na palubě ISS v celkové délce jednoho roku (366 dní) a provedl tři výstupy do vesmíru v celkové délce více než 20 hodin.

„Nejsou žádné pokyny.“ Kosmonaut upřesnil, jak by se choval při setkání s UFO

Ruský kosmonaut Sergej Kuď-Sverčkov, který se připravuje k letu na Mezinárodní vesmírnou stanici, hovořil o tom, co by dělal v případě setkání s mimozemšťany.

„Myslím si, že při setkání s mimozemským inteligentním životem i při setkání s pozemským inteligentním nebo nerozumným životem budeme projevovat přátelskost, přejícnost a pozornost, jako to děláme každý den. Ale vážně, opravdu nemáme žádné pokyny, protože až dosud se nikdo ve vesmíru nesetkal se žádným projevem pozornosti ze strany inteligentních civilizací,“ řekl Kuď-Sverčkov během online tiskové konference v Mezinárodní informační agentuře Rusko dnes.

Start kosmické lodi Sojuz MS-17 pomocí nosné rakety Sojuz-2.1a z kosmodromu Bajkonur je naplánován na 14. října. Jeho posádku tvoří ruští kosmonauté Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Sverčkov a americká astronautka Kathleen Rubinsová.