V Rusku vysvětlili, proč Avangard znehodnocuje americký systém protiraketové obrany

„Když mění trajektorii svého letu, není možné předpovědět, kde bude v následujícím okamžiku a kam je třeba posílat zachycovací raketu. Tím znehodnocuje veškeré úsilí, které vynakládá nyní především Amerika na vývoj protiraketové obrany,“ řekl Borisov v rozhovoru pro televizní stanici Rossija-1.

Hypersonický klouzavý blok strategického raketového komplexu Avangard bude snad možné v budoucnu zachytit pomocí laserových nebo elektromagnetických zbraní, ale to je zatím pouze teorie, dodal Borisov.

V roce 2018 prezentoval ruský prezident Vladimir Putin během svého vystoupení před Federálním shromážděním hypersonické zbraně – komplexy Avangard a Kinžal. Později bylo oznámeno, že se v Rusku projektuje hypersonická okřídlená raketa Cirkon.