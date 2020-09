Rybář z Ruska chytil obří štiku: Úlovek se snažilo dostat do auta hned několik mužů. Foto

Rus se svou trofejí pochlubil místnímu zpravodajskému portálu a podrobně popsal, jak se mu podařilo ulovit tak velkou rybu.

Ukázalo se, že ryba byla tak těžká, že ji muž nemohl dostat z vody sám, a tak se obrátil na rybáře, kteří chytali poblíž, aby mu pomohli. Rybu nakonec muži dotáhli k autu po zemi. Pro Grigorije který je rybářem s padesátiletou zkušeností, je to výjimečný rekord. Štiky v tulských vodách sice chytil už i dříve, ale vždycky byly malé – zhruba 3x menší.

Туляк поймал щуку-гиганта: до машины улов тащили волоком



Podle rybáře byl letošní rok „úrodný a úspěšný“ na karasy a kapry, které jeho kamarádi chytali do kbelíků. To také znamená, že ve vodě bylo pro obří štiku spoustu jídla. Mimochodem, pro Grigorije to není jediný velký úlovek roku. Tento měsíc se mu podařilo chytit kapra lysce, který vážil 13 kg. Dotyčný však ryby nechytá kvůli kořisti, ale pro potěšení. Grigorij tak nejčastěji pouští ulovenou rybu na svobodu a domů si odnáší jen velké trofeje. Takže obří štiku už využil na karbanátky a rybí polévku.