Média se dozvěděla, že Trump si přál udělat ze své dcery viceprezidentku Spojených států

Americký prezident Donald Trump si v roce 2016 přál nominovat svou dceru Ivanku na post viceprezidentky země. Ona to však odmítla, informuje The Washington Post s odkazem na výňatek z knihy bývalého zástupce šéfa volební kampaně prezidenta Trumpa Ricka Gatese.

„Myslím, že by to měla být Ivanka. A co Ivanka jako viceprezidentka?“ citují noviny Trumpova slova z knihy. Jak uvádí Gates, Trump svůj návrh motivoval tím, že jeho dcera je „chytrá, krásná a ostrá“, proto by si ji „lidé zamilovali“.

V knize se píše, že Trump samotné Ivance své přání sdělil, ta však odmítla s tím, že by to byl „špatný nápad“. Proto se daného postu ujal Mike Pence.

Ivanka Trumpová je americká podnikatelka, modelka a politička. Svému otci Donaldu Trumpovi pomáhala při jeho kampani v rámci prezidentských voleb v roce 2016. Působila také jako členka 16členného týmu připravující administrativu Trumpova prezidentství.

Připomeňme, že americké prezidentské volby se budou konat letos 3. listopadu, přičemž úřadující prezident Donald Trump bude kandidovat na druhé funkční období a bude bojovat proti kandidátovi demokratů Joe Bidenovi.

Revoluce po volbách?

„Uchvátí moc, když přijde Biden. Je to slabý člověk. Kontrolují ho jako loutku… to je revoluce,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox News.

Zmiňme, že na začátku září se nechal prezident Trump slyšet, že v případě zvolení jeho soupeře Joe Bidena za prezidenta čeká USA „revoluce“ v podání „radikálních levicových sil“.

Na otázku moderátorky, kdo vlastně Bidena kontroluje, Trump odpověděl, že ona tyto lidi nezná, a nepustil se do podrobností. Trumpa se také zeptali, jestli chce, aby se jeho stoupenci „postavili proti“ protestující levici. „Ne, to nechci, přenechávám to právním orgánům,“ odpověděl Trump.

Kromě toho dříve Trump prohlásil, že Biden zničí Spojené státy, jestli se stane prezidentem. Současný prezident amerického státu také zpochybnil mentální schopnosti 77letého Bidena.

„Biden se neumí kloudně vyjádřit, (…) čte z napovídače a pak se vrací do svého suterénu. (…) Řekl bych, že je nekompetentní k tomu, aby byl prezident. Abyste byli prezident, musíte být bystrý a tvrdý atd. (…) Joe neví, zda je naživu, OK?” uvedl.