Bývalý bulharský ministr obrany: Migy-29 jsou ruská hybridní zbraň

Bývalý ministr obrany Bulharska Nikolaj Nenčev kritizoval nynějšího ministra Krasimira Karakčanova za to, že nechal přeletět ruské „letouny se zbraněmi“ do Bělehradu, a také za utrácení velkých částek na opravy Migů-29 a nákupy zbraní pro ně.

Úřadující vice-premiér, ministr obrany Bulharska Krasimir Karakačanov mění bulharské stíhačky Mig-29 v jámu na peníze kvůli nekonečným vkladům do oprav, prohlásil bývalý ministr obrany Nikolaj Nenčev. Podle slov politika, v průběhu posledních několika let Karakačanov utratil 100 milionů leva (51 milionů euro) na potřeby stíhaček a připravuje smlouvu o hodnotě přes 15 milionů euro na nákup nových raket pro tyto letouny.

„Migy-29 jsou nyní pro nás nejdražší ruská hybridní zbraň, za které platíme nemálo. Rusko je přitom může použít proti nám tak, tak se mu bude chtít,“ uvedl Něnčev v článku pro zpravodajský portál Prioritěty.

Nehledě na opravy prováděné podle smlouvy s ruskou společností Mig v zemi létá pouze 5 strojů z 15, řekl bývalý ministr, kvůli tomu mají piloti příliš málo nalétáno.

„Na základě své zkušenosti ministra mohu předpokládat, že Rusové, s největší pravděpodobností, zdržují plnění smlouvy, nebo jsou opravy málo kvalitní a dostávají reklamace, z čehož následně vyplývá zdržování,“ myslí si Něnčev.

Transporty zbraní do Srbska

Bývalý ministr znovu připomněl „nebezpečí“, které představují vztahy Ruska se sousedním Srbskem.

„Aby obraz byl úplný, svými rozhodnutími Krasimir Karakačanov nejen že krmí společnost Mig, ale i úslužně pravidelně propouští ruské vojenské dopravní letouny z Moskvy do Bělehradu naložené zbraněmi. Naposledy to byly protivzdušné systémy Pancir S-1. A nejen ty. Proč je ministr ke Kremlu tak štědrý? Co ho motivuje? Možná, že to je očekávání nové dohody s Moskvou v hodnotě stovek milionů, například na modernizaci?“ tázal se bývalý ministr.

Připomeneme, že v pátek sám úřadující ministr obrany Karakačanov řekl novinářům, že Bulharsko vyžaduje od společnosti Mig zaplacení smluvní pokuty vyplývající se smlouvy kvůli časovému skluzu. Neupřesnil, o kolik Mig zaostává za plánem a jaký je rozměr pokuty. Na návrh, aby byly bulharské stroje opravovány v Polsku, ministr odvětil, že to je možné dělat pouze v Rusku.

„Pouze Poláci mají závod, kde opravují své Migy-29. Licenci ale mají na opravy pouze svých vlastních strojů. Nemají právo opravovat bulharské stíhačky či stíhačky jiných zemí. My si od nich můžeme koupit motory, nemůžeme je tam ale opravovat,“ uvedl.

Předchůdce Karakačanova, Nikolaj Něnčev, opakovaně vyslovoval ostrá slova na adres současného ministra. Minulý podzim, když Bulharsko poskytlo svůj vzdušný prostor pro dopravu svých protivzdušných systémů do Srbska, Něnčev prohlásil, že on nedovoloval ruským letounům používat vzdušný prostor země v době, kdy on byl ministrem obrany.

Karakačanov během minulého léta, před uzavřením dohody o dodání amerických strojů F-16, uvedl, že nové stíhačky nevynulují roli Migů-29 v bulharském letectvu.

„To letadlo je otevřená stránka, na kterou je ještě možné psát,“ prohlásil tehdy bulharský ministr.