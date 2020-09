Jak bylo oznámeno, rodina Gleba Stěšova se přestěhovala do Velké Británie před 20 lety, budoucímu kaprálovi bylo tehdy 13 let. Prohlásil, že se chtělstát britským vojákem, protože byl této zemi „nadměrné vděčný“.

Rodák z Ruska tvrdí, že v době vojenské služby u britské armády byl neustále ponižován, nutili ho mj. k tomu, aby zpíval ruské písničky před svými nadřízenými. Kromě toho se ho neustále ptali na to, proč nešel sloužit do ruské armády.

Stěšov také tvrdí, že mu nedovolili, aby se stal překladatelem z ruštiny u Výzvědného korpusu. Podle slov vojáka mu toto místo odmítli kvůli obavám, že se může stát „ruským špiónem“. Kaprál dodal, že vojenský rezort údajně zfalšoval výsledky jeho jazykové zkoušky, a v důsledku toho Stěšov propadl nejdříve u zkoušky z ruštiny, a pak i z angličtiny.

Na Ministerstvu obrany Velké Británie ze své strany všechna tato obvinění zamítají.

V červnu bývalý příslušník Islámského státu (fronta zakázána v RF) Muhammad Husajn Saud sdělil novinářům, jak ho přinutili sledovat ruské a syrské vojáky a také tajnou službu Mukhabarat.

„Rozhodl jsem se, že se vrátím do vlasti. Britové se o tom dozvěděli přes své zprostředkovatele a řekli, že budu pracovat jako špeh, jako zrádce. Budeme ti pomáhat. Jdi do Palmýry, dají ti peníze, telefony, vše, co budeš potřebovat. Tvým úkolem je fotografovat důležité objekty Mukhabaratu, ruské a syrské armády. Měl jsem to posílat přes internet,“ řekl Muhammad.

Bývalý bojovník se přiznal, že se sešel se zástupci britské rozvědky v zóně At Tanf, kde se nachází americká vojenská základna. Utekl tam ze své rodné Palmýry, kde ho jednou naverboval IS. V At Tanfu Saud raboval beduíny.

Sdělil, že britští vojáci potřebovali informace „o důležitých ruských a syrských objektech“. Chtěli se dozvědět podrobnosti o jejich ochraně, aby mohli podniknout teroristický útok. Podle Sauda udělali velitelem výzvědného oddílu bývalého turistického průvodce z Palmyry, který mluvil několika jazyky.

Jednoho špióna z tohoto oddílu, Ahmada Farhana Asliabiho, se syrské tajné službě také podařilo dopadnout.