Superstar mezi americkými miliardáři odmítá vakcínu proti koronaviru. Billa Gatese označil za „pitomce“

Při rozhovoru s Karou Swisherovou, Musk (49) prohlásil, že ani on ani nikdo jiný z jeho rodiny není ohrožen covidem-19, a proto nevidí žádný důvod pro vakcinaci.

„Tohle je situace, kde nikdo nezvítězí. Snížilo to moji důvěru v lidstvo, celá tahle věc… Lidská nerozumnost jako taková,“ uvedl Musk.

Také se drsně vyjádřil o karanténě, která byla používána po celé Zemi. Označil ji za „neetickou“ a de-facto za „domácí vězení“.

Musk uvedl, že plošné karantény byly chybou a že jediní lidé, kteří měli být v karanténě, byli ti, kdo byl v ohrožení. A to pouze na dobu „než pomine bouře“.

Když se ho moderátorka diskuze ptala na situaci v jeho společnostech a fabrikách, kde pracuje mnoho lidí – co bude, pokud někdo zemře, Musk odpověděl: „My všichni umřeme.“

„Auta jsme vyráběli po celou dobu a byla to paráda,“ uvedl majitel Tesly ohledně toho, že výrobní závody zůstávaly otevřené po celou dobu karantény, čímž porušovaly pravidla. SpaceX, podle jeho slov, fungovala po celou dobu karantény, a to kvůli tomu, že společnost je označená jako důležitá pro americké bezpečnostní zájmy.

„Po dobu celé té věci, nepřeskočili jsme ani den. Máme povolení kvůli národní bezpečnosti, dělali jsme práci týkající se národní obrany. Odesílali jsme astronauty na vesmírnou stanici a zpět,“ uvedl americký miliardář.

O Gatesovi

Musk se také negativně vyjádřil na adresu Billa Gatese, který je v poslední době spojován s činnostmi ve farmaceutickém průmyslu.

„Gates něco prohlásil ohledně toho, že já prý nevěděl, co dělám. Řekl bych něco jako: Hej, pitomče, jsme to ve skutečnosti my, kdo vyrábí stroje pro CureVac – tu společnost, do které jsi investoval,“ vysvětlil Musk. Měl na mysli skutečnost, že Tesla vyrábí stroje pro CureVac. Dodal také, že úzce spolupracuje s harvardským epidemiologickým týmem, který v současné době pracuje na léčbě covidu-19.