Ministryně energetiky Bulharska odmítla povídačky okolo jaderné elektrárny Belene

„Ne, my neodkládáme projekt o pět let,“ prohlásila ministryně na otázku moderátorky.

Petkova dále uvedla, že úkol bulharské strany nyní spočívá v tom, aby bylo vysvětleno, zdali existuje zájem ze strany investorů.

„Odpověď na tuhle otázku může být jen tehdy, až vstoupíme do přímých jednání s potenciálními kandidáty,“ řekla bulharská ministryně.

Podle jejích slov je volba strategického investora tak dlouhotrvající kvůli pandemii a cestovním omezením (mezi kandidáty jsou USA, Čína, Jižní Korea, Francie, Rusko – red.). Bulharsko se nyní nachází na etapě, kdy poskytuje dokumenty možným partnerům ze strany Národní elektrické společnosti Bulharska. Informace o projektu jsou tajné a nacházejí se pouze v počítačích, k nimž mají přístup společnosti, které projevily zájem o investici.

Ministryně na pozadí omezení cestování prohlásila, že je možné, že v blízké budoucnosti navštíví Národní elektrickou společnost možní investoři.

„Cesta je to nemalá s ohledem na složitou situaci okolo covidu-19 – to vše činí proces složitějším. My ale hledáme způsob, jak vše realizovat,“ uvedla.

Včera noviny Banker informovaly, že start prvního bloku Belene se posouvá do roku 2035 místo roku 2030, s nímž počítal projekt v oblasti energetiky Bulharska.

V dubnu do short-listu strategických kandidátů, kteří by mohli provést investici, vstoupila čínská korporace CNNC, ruský Rosatom, americká společnost GE Steam Power, francouzská Framatome SAS a jihokorejská společnost věnující se atomové energetice. V červnu bylo informováno, že Rosatom, Framatome SAS a GE Steam Power se sjednocují do konsorcia.

Dostavba Dukovan

Investovat do rozvoje jaderné energetiky se chystá také Česká republika. Koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036. Předpokládá se, že projekt celkově vyjde na šest miliard eur (160 miliard Kč). Zájem o zakázku z Česka projevilo několik společností – Rosatom (Rusko), Westinghouse (USA), KHNP (Jižní Korea), EDP (Francie) a China General Nuclear (Čína).