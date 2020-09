Konec ropné éry? Francouzská společnost přišla s termínem

Analytici společnosti Total jsou přesvědčeni, že svět postupně přejde na ekologičtější energetické zdroje, a to zejména na zemní plyn. Ve společnosti si myslí, že tento druh paliva bude hrát klíčovou roli na globálním trhu.

Do roku 2050 také výrazně vzroste poptávka po elektřině. Pokryje až 40 procent energetických potřeb lidstva. V současné době je její podíl asi kolem 20 procent. Společnost má v úmyslu investovat do solární a větrné energetiky, stejně tak do vývoje baterií a rozvoje sítí nabíjecích stanic pro automobily.

Ropný trh a koronakrize

Pandemie koronaviru s sebou přinesla i krizi, která postihla rovněž ropný trh. V srpnu jsme psali o tom, jak je na tom toto odvětví a že OPEC+ chystá riskantní experiment.

OPEC+ začne od 1. srpna testovat udržitelnost zotavení ropného trhu: aliance přejde do druhé fáze dohody o snížení produkce, která odstartovala v květnu a má zmírnit omezení z nebývalých 9,7 milionů barelů denně na 7,7 milionů.

Předpokládá se, že tato fáze potrvá do konce roku a zamezí nadměrnému přehřátí trhu. Jak uvedl ruský ministr energetiky Alexandr Novak, již v červenci byl ropný trh dostatečně vyrovnaný a mohl se dostat do deficitu dodávek díky dohodě OPEC+ a poklesu těžby ropy v řadě dalších zemí.

Řada odborníků však varuje, že vzhledem k novým ohniskům covidu-19 ve světě by takový krok OPEC+ mohl být velmi riskantní. „Experiment OPEC+ se zvýšením produkce od srpna může mít nepříjemné následky, protože to nejhorší pro poptávku na světovém trhu s ropou ještě není za námi. Opět se dostane do stavu minimálního přebytku a až do prosince na něm nebude nedostatek dodávek,“ domnívají se odborníci společnosti Rystad Energy.

Podle názoru Jekatěriny Gruševenkové, vedoucí analytičky pro ropu a plyn energetického centra při Moskevské škole managementu Skolkovo, je ropný trh stále velmi nejistý.

„Na jedné straně přicházejí zprávy o tom, že domácí poptávka v Číně roste, počet vrtných souprav v USA a komerční zásoby ropy klesají a očekává se pokles produkce v této zemi. Na druhé straně jsou nové zákazy pohybu v USA, předčasné uzavření za účelem opravy ropné rafinérie v Indii. Otázka plnění skladovacích zařízení po celém světě zůstává otevřená,“ řekla Sputniku.

Podle jejích slov bude stav trhu záviset na tom, co nakonec převáží, zda nadměrná poptávka nebo nabídka. Zapomínat by se nemělo ani na to, že stále existuje nejistota ohledně nových vln karantény.