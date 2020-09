Stíhací letoun překročil v Paříži zvukovou bariéru, k žádné explozi nedošlo

Podle prvních zpráv byl výbuch slyšet i na předměstích francouzského hlavního města. Podle televize BMF byl ale zvuk způsoben letounem, který překročil zvukovou bariéru, a k žádnému výbuchu nedošlo. Francouzská policie potvrdila, že hluk byl způsoben stíhačkou.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Policie také vyzvala občany, aby již kvůli tomu nevolali na integrovaný záchranný systém, aby se zabránilo zbytečnému obsazování telefonních linek.

Útok v Paříži

V září jsme informovali o tom, že návštěvníci Eiffelovy věže v Paříži museli být 23. září evakuováni, protože policie dostala hlášení o tom, že se na místě nachází bomba. Uvádí se, že policie zajistila okolí Eiffelovy věže poté, co bylo slyšet osobu, jak křičí Alláhu Akbar a hrozby o tom, že „všechno okolo budovy vyhodí do vzduchu“. Uvedl to Sputniku policejní zdroj na místě.​

Připomeňme, že v pátek 25. září zase neznámí útočníci s bodnou a sečnou zbraní napadli v Paříži lidi u budovy, kde se dříve nacházela redakce satirického časopisu Charlie Hebdo. Oznámila to televizní stanice BFMTV.

K incidentu došlo v 11. městském obvodu a byli při něm zraněni dva lidé. Bezprostředně po činu francouzská média mluvila o dvou pachatelích, kteří z místa činu utekli. Útočit měli sekerami nebo mačetami. Následně prokurátor Paříže potvrdil zatčení dvou mužů: údajného strůjce útoku a osoby, která by s ním mohla být nějak spojována. V pátek večer AFP oznámila, že v rámci vyšetřování došlo k zatčení dalších pěti lidí. V sobotu BFMTV uvedla, že byl jeden podezřelý propuštěn a další byl zadržen.

Policie útok vyšetřuje jako pokus o vraždu a spolčení se s teroristickou organizací, uvedl Le Monde. Případ převzal protiteroristický úřad. Hlavní podezřelý se podle zpráv francouzských médií k činu přiznal a uvedl, že byl naštvaný a že chtěl zaútočit na novináře Charlie Hebdo kvůli zveřejnění karikatur proroka Mohameda.

Později byly zadrženy v rámci vyšetřování další dvě osoby, které mají vazby na hlavního podezřelého. Podle zdroje dané agentury byl „mladší bratr hlavního podezřelého“, rodák z Pákistánu, zadržen v departamentu Val-d'Oise v pařížské oblasti.