George R. R. Martin uvedl svou „nejméně oblíbenou“ scénu v seriálu Hra o trůny. Fanoušci to zjevně nečekali

Americký spisovatel, scenárista a producent George Martin, autor Písně ledu a ohně, literární předlohy Hry o trůny, uvedl svou „nejméně oblíbenou“ scénu v seriálu a pravděpodobně to není to, co si myslíte.

Martin během rozhovoru s Jamesem Hibberdem z Entertainment Weekly odhalil, že si stále přeje, aby HBO přivedlo zpět pro revizi jednu scénu - a jde o samý začátek seriálu, nikoliv o kritizovanou závěrečnou sezónu.

Ukázalo se, že rozpočtová omezení během 1. sezóny - předtím, než se seriál stal fenoménem popkultury - vynutily natáčení na prázdných lokací a s menším počtem herců. S tímto se Martin stále nemůže vyrovnat.

„Tam, kde jsme skutečně spadli z hlediska rozpočtu, byla moje nejméně oblíbená scéna v celé show ze všech osmi sezón: Král Robert jde na lov," odhalil scenárista s tím, že žádná královská lovecká vycházka by ani nezačala s takovou malou společností pouhých čtyř lidí.

„Ale věděl jsem, jaká je královská lovecká výprava. Bylo by tam sto chlapů. Byly by tam pavilony. Byli by lovci. Byli by tam psi. Troubily by tam rohy - takhle král loví! Nebyl by jen tak chodit po lesích se třemi svými přáteli, kteří drží oštěpy a doufají, že potkají kance. Ale v tu chvíli jsme si nemohli dovolit koně, psy nebo pavilony,“ dodal Martin.

Nejlepší díly

Televizní společnost Now TV provedla průzkum, ve kterém zjistila od fanoušků fantasy série Hry o trůny, které epizody seriálu za celých osm sérií považují za nejlepší. Podle respondentů je nejoblíbenější epizodou v historii projektu Bitva bastardů (devátá epizoda, šestá série). V ní se postaví Jon Sníh společně s malým vojskem proti obrovské armádě, kterou vede Ramsey Sníh.

Na druhé místo dali fanoušci epizodu s názvem Vichry zimy, což byla poslední epizoda šesté série. Zapamatovatelná je především kvůli tomu, že se Cersei mstí vůdci náboženského hnutí Nejvyššímu vrabčáku a jeho následovníkům.

Na pomyslné třetí místo umístili fanoušci osmou epizodu páté série Tvrdodomov. V této epizodě se Jon Sníh společně s lidmi z Noční hlídky snaží přepravit na lodích několik tisíc divokých. V tom jim ovšem zabrání Noční král a Bílí chodci. Ve stejné epizodě byla poprvé ukázána síla Nočního krále, který oživil všechny mrtvé pouze tím, že zvedl ruce.