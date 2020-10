„Pracuje pro CIA.“ V Kremlu reagovali na obvinění Navalného na adresu Putina

Navalnyj v rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel uvedl, že za jeho „otravou“ stojí Putin.

„Máme za to, že podobná obvinění na adresu prezidenta Ruska jsou absolutně neodůvodněná a nepřípustná. Víc než to, považujeme řadu jeho výroků ve vzpomínané publikaci za urážku, absolutní urážku, také nepřijatelnou. Chceme vyšetřit případ berlínského pacienta a zjistit příčiny incidentu. Za tímto účelem potřebujeme informace od těch, kdo ve vzorcích objevili stopy po otravě,“ řekl Peskov novinářům.

Alexej Navalnyj se chce svými obviněními na adresu prezidenta RF Vladimira Putina povýšit na jeho úroveň, avšak reálná, a nikoli kvazi anebo marginální opozice vůči hlavě státu, to jsou jiní lidé a jiné síly, zdůraznil Peskov.

„Tato rétorika hraničící s urážkou je známý způsob těch, kdo se chtějí postavit na stejnou úroveň s první osobou státu, ucházet se o jistou účast v politickém boji. Reálnými konkurenty prezidenta v politickém boji jsou úplně jiní lidé a síly. Nejsou kvazi, ani marginální, ale je to opravdová opozice,“ řekl Peskov novinářům.

Rusko disponuje informací, že s Alexejem Navalným pracují příslušníci CIA USA, není to poprvé, co od nich dostává instrukce, prohlásil Peskov.

Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin dříve prohlásil, že je „naprosto jasné“, že opozičník spolupracuje s tajnými službami a mocenskými orgány západních zemí. Podle jeho slov Navalnyj „pracuje v jejich zájmech“.

„Nikoli pacient pracuje se západními tajnými službami, ale západní tajné služby pracují s ním, takhle je to korektnější. Skutečně máme tuto informaci, mohu dokonce říct konkrétně: pracují s ním v těchto dnech odborníci z americké CIA. Není to poprvé, co mu dávají různé instrukce,“ řekl Peskov v odpovědi na žádost novinářů, aby okomentoval slova Volodina.

Peskov okomentoval rovněž přání Navalného vrátit se do Ruska.

„Každý občan Ruska se může kdykoli vrátit do vlasti, žádné hrdinství na tom není, léčit se dá také v naší zemi, vlastně to dělají prakticky všichni. V naší zemi zachraňují životy, také život tohoto pacienta byl zachráněn právě v Rusku,“ řekl Peskov novinářům.