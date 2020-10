Vědci vysvětlili, proč není zdravé zahájit den kávou

V průběhu studie byl jedné skupině dobrovolníků hned po probuzení nabídnut sladký nápoj, který má stejný obsah kalorií jako typická snídaně. Členové druhé skupiny si dali nejdříve silnou černou kávu a až po půlhodině nápoj obsahující cukr.

Poté jim byly odebrány vzorky krve, aby byl zjištěn obsah glukózy.

Ukázalo se, že konzumace kávy před snídaní zvýšila hladinu cukru v krvi o 50 %. Podle názoru vědců mohou tyto výkyvy daného ukazatele způsobit za dlouhou dobu poruchu tolerance organismu vůči glukóze, což zase zvyšuje riziko vzniku cukrovky druhého typu.

Autoři výzkumu poznamenali, že není třeba se úplně vzdát kávy po ránu, stačí předtím vydatně posnídat.

Na konci srpna bylo informováno o tom, že pití kávy každý den v určitém množství může tělu dopřát nejen „nakopnutí“, ale může také významně snížit riziko rakoviny jater, dokonce i smrti. K takovému závěru přišli vědci z Austrálie, jejichž výsledky byly publikovány na webu MedicalXpress.

Studie byla založena na statistice z roku 2016, kdy bylo zaregistrováno více než 1,2 milionu případů smrti, které souvisely s onemocněním jater. Tyto údaje pak byly propojeny se statistikou o tom, kolik šálků kávy člověk vypije. Ukázalo se, že pokud by tito všichni lidé vypili alespoň dva šálky kávy denně, pak počet úmrtí by se snížil téměř o polovinu, tedy na 630 tisíc lidí.

Přitom pokud by pili tito lidé čtyři šálky každý den, pak předpokládaný počet úmrtí spojených s onemocněním jater v roce 2016 by činil více než 360 tisíc lidí. Podle slov vědců by měla lékařská zařízení lidi povzbuzovat k tomu, aby zařadili kávu do jejich každodenního pitného režimu kvůli ochraně před nebezpečnými chorobami.