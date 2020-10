Golden nebo Granny Smith? Odborníci prozradili, jak vybrat kvalitní jablka a jaké odrůdy použít k přípravě dezertů

Jablko je unikátní ovoce. Jablka najdete v obchodech po celý rok a mají obrovskou škálu odrůd. Každý si může vybrat podle toho, co mu chutná - kyselá, sladká, tvrdá nebo měkká. Na jablka (zejména zelená) velmi zřídka vzniká alergie, proto je může konzumovat téměř každý. A také můžete z jablek připravit velmi chutné a užitečné dezerty.

Odborníci poukazují na to, že jablka jsou plná vitamínů: A, C, B1, B2, P a E. Vitamin A pomáhá tělu odolávat nachlazení a udržovat zdravé oči. Vitamin B2 a vláknina normalizují trávení. Vitamin C je dobrou prevencí nedostatku vitamínů a pomáhá při dobře koordinované práci kardiovaskulárního systému. Jablka jsou také bohatá na pektiny, které pomáhají očistit tělo od toxinů, a vápník, který posiluje zubní sklovinu a kosti. A díky velkému množství železa jsou jablka doporučována dětem a těhotným ženám.

Jak si vybrat nejkvalitnější jablka?

Nejprve pečlivě prozkoumejte jablko: nemělo by mít hnědé tečky ani nejasné hnědé skvrny (známky hniloby), mělo by být dostatečně pevné na dotek. Na rozdíl od hrušek jsou měkká jablka, která se začala kazit, prakticky nepoživatelná a neměli bychom je kupovat.

Pokud je jablko na dotek velmi tvrdé, znamená to, že jeho dužina je pevná a křupavá. Mírně měkčí jablka mají kyprou dužinu. Barva jablka musí odpovídat odrůdě uvedené na cenovce.

Pokud si chcete vybrat opravdu chutná jablka, přičichněte k ovoci. Jablka bez zápachu obvykle nemají příliš výraznou chuť. Nepříjemný zápach může naznačovat začátek hniloby, svědčí o tom, že jablko se začalo kazit.

Jaké druhy jablek jsou nejvhodnější k přípravě různých pokrmů

Plátky jablka Granny Smith můžeme zapékat nebo smažit bez odstraňování slupky. Díky své nakyslé chuti se často používají k přípravě masových pokrmů. Jablka můžeme nakrájet na střední kousky, podusit a pak podávat s vepřovým masem nebo sýrem nebo je smíchat s karamelizovanou cibulí jako přílohu ke kachně nebo huse. Jsou dobrá i pro získání šťávy a k pečení.

Jablka odrůdy Gala jsou ideální k pečení: neváhejte je přidat do koláčů, na vdolky i na chleba.

Jablka odrůdy Golden Delicious jsou vhodná do salátů, pečiva i omáček.

Jablka odrůdy Red Delicious je nejlépe jíst syrová.