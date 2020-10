Nové sjednocení Německa by nebylo možné bez podpory čtyř velmocí, které zvítězily ve druhé světové válce: SSSR, USA, Velké Británie a Francie.

Němci za to vděčí především prezidentovi USA Georgovi Bushovi staršímu a sovětskému lídrovi Michailu Gorbačovovi. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl viceprezident Spolkového sněmu Wolfgang Kubicki, představitel Svobodné demokratické strany (FDP).

Německo v sobotu již po třicáté slaví svůj národní svátek – Den německé jednoty . O půlnoci 3. října 1990 zastavily svou práci státní instituce Německé demokratické republiky (NDR), její armáda a vojenské námořnictvo byly rozpuštěny, a země přestala existovat – podle smlouvy o sjednocení Německa ze dne 31. srpna 1990 bylo území bývalé socialistické republiky zapojeno do složení SRN, a platnost západoněmecké ústavy se rozšířila o nové spolkové země: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko.

Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu (známá též jako Smlouva dva plus čtyři), kterou podepsali ministři zahraničí SRN, NDR, SSSR, USA, Francie a Velké Británie v Moskvě 12. září roku 1990, zaručila svrchovanost budoucího německého státu. Historicky sporné otázky se podařilo rychle odsouhlasit i, mimo jiné, díky ústupnosti sovětského vedení.

„Nové sjednocení Německa bylo nemyslitelné bez podpory čtyř vítězných velmocí ve druhé světové válce. Němci na obou stranách tehdejší hranice za mnohé vděčí především Georgovi Bushovi a Michailu Gorbačovovi. Byla to šťastná shoda okolností, že světové dějiny otevřely na krátkou dobu to okno pro sjednocení dvou německých států,“ řekl Kubicki.

Proč Němci musí děkovat Rusům

Minulý rok Kubicki prohlásil, že Němci musí být vděční Rusům, protože bez nich by nedošlo ke sjednocení Německa.

Politik tak okomentoval zpravy, že ve východním Německu je většina lidí pro zmírnění protiruských sankcí, zatímco v západním je to kolem 30 procent.

Podle viceprezidenta Spolkového sněmu Rusové také dokázali zabránit střelbě a vraždám během procesu sjednocování. „Proto lidé chápou, že za to, co se stalo v Německu, musí děkovat Rusům,“ prohlásil Kubicki a dodal, že Moskva a Berlín by měly dosáhnout vzájemného porozumění prostřednictvím dialogu.