Lékařka prozradila, v jakých případech může čaj vyprovokovat vznik rakoviny

Odbornice podotkla, že rakovina jícnu je „nemocí“ národů, které pijí ve velkém množství horké nápoje. Horký čaj totiž pálí hrdlo, což může způsobit degeneraci sliznic.

Pavlovová svá slova potvrdila také studií vědců, kteří v průběhu deseti let sledovali skupinu lidí na severovýchodě Íránu. Za tuto dobu byla rakovina jícnu diagnostikována u 328 lidí, přičemž v 90 % případů onemocněli ti, kdo denně pili nejméně 700 mililitrů velmi horkého čaje.

Jak podotkla lékařka, ideální teplota tohoto nápoje činí 60 stupňů Celsia.

„Je to dost horké, ale už to nepálí. A jak se dá zjistit, jestli je teplota vhodná? Nemám bohužel moudřejší radu, než se dotknout tekutiny prstem. Když je to snesitelné, můžete nápoj pít,“ řekla.

Dotyčná přitom připomněla i jedinečné absorpční vlastnosti čaje – tento nápoj pomáhá z organismu odstranit škodlivé látky, a některé druhy čaje dokonce prospívají při chorobách ledvin.

Neměli bychom ale tímto nápojem zapíjet jídlo, protože z organismu odstraní i užitečné látky a sníží obsah vápníku a vitaminů skupiny A a B. Nejlepší je pít čaj hodinu po jídle.

Příznaky rakoviny konečníku

Nedávno jsme publikovali také článek o tom, jaké příznaky rakoviny konečníku vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Onkoložka a proktoložka Jelena Smirnovová vyzvala, aby lidé věnovali pozornost takovým specifickým příznakům, jako jsou opakované bolesti břicha, nadýmání, změna stolice a přítomnost krve či hlenu po návštěvě toalety. Upozorňuje také na možnou kombinaci těchto příznaků se zvýšenou únavou a úbytkem hmotnosti.

Zdůraznila, že riziko rakoviny konečníku se zvyšuje s věkem a doporučila navštívit proktologa po dovršení 45 let, a to bez ohledu na to, zda má člověk nějaké příznaky či nikoliv.