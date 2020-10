Proč by Harry a Meghan mohli za půl roku přijít o své královské tituly?

Princ Harry a Meghan Markle sice možná stále používají své královské tituly, ale to by se mohlo za šest měsíců změnit. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se dohodli, že přestanou používat své tituly Jeho/Její královská Výsost (HRH) jako součást své královské dohody o odchodu, k níž došlo na začátku tohoto roku. Informuje o tom portál 9honey.au.

I když dotyční stále technicky mají tituly, které stojí za Jeho nebo Její královskou Výsostí, styl vyhrazený pro starší členy královské rodiny, nemají dovoleno je používat.

Nicméně tituly, které se jim podařilo zachovat, včetně vévody a vévodkyně a Harryho titulu prince, nebudou trvat věčně.

Harry a Meghan jsou v současné době v přechodném období 12 měsíců, na kterém se s královskou rodinou dohodli v rámci jejich dohody o odchodu.

Díky jakési podmínce navržená tak, aby „zajistila, že uspořádání bude fungovat pro všechny strany“, je zřejmé, že přechodné období bylo myšlenkou monarchie. Navíc, Harry a Meghan by mohli čelit dalším změnám ve svém královském statusu, a to již za šest měsíců.

Jednou z největších změn by byly jejich královské tituly, pokud by se královna rozhodla je změnit nebo odstranit.

Na začátku tohoto roku se pár zřekl práva používat své tituly HRH, což vyvolává obavy, že by to mohlo zajít ještě o krok dále, když skončí přechodné období. Pro monarchu by to byl bezprecedentní krok, stejně jako v první řadě omezení titulů HRH.

Ve Velké Británii již veřejnost volala po tom, aby Harryho a Meghan zbavili jejich královských titulů a privilegií. Královští experti však varují, že královna nic neudělá, dokud neskončí jejich 12měsíční přechodná fáze.

„Královna nebude tyto tituly rušit… Řekla velmi jasně, že máte rok na to, abyste se rozhodli, co chcete dělat. Ten rok trvá až do příštího jara,“ uvedla královská expertka Ingrid Sewardová v televizi True Royalty TV.

„Myslím, že do té doby nic neudělá,“ dodala k věci.

Vzhledem k bezprecedentní povaze odchodu Harryho a Meghan je ale těžké předpokládat, jaké kroky královna podnikne, až jejich 12měsíční přechodné období skončí.

Připomeňme, že začátkem tohoto roku britský princ Harry a jeho manželka Američanka Meghan Markleová na sociálních sítích uvedli, že se rozhodli vzdát se finančních privilegií, která jim patří na základě jejich postavení, a že si budou vydělávat samostatně.