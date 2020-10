Záhada vyřešena: Vědci přišli na to, že žraloci megalodoni se v děloze matky zabývali kanibalismem

Záhada starodávného mořského tvora vyřešena! Vyhynulý druh žraloka megalodon mohl díky dravým praktikám kanibalismu dorůstat až do velikosti 14 metrů, a to ještě před narozením. Naznačuje to nová studie amerických vědců.

Megalodon žil v mořích a oceánech zhruba před 2,5-23 miliony let. Vědci však zajímalo, proč tato zvířata dorůstala tak gigantických rozměrů. A nyní to vypadá, že je spojeno s jejich teplokrevností, množstvím snadno dostupné velké kořisti nebo kanibalismem v děloze matky.

Myšlenka nitroděložního kanibalismu se objevila po analýze velikosti a tvaru zubů moderních a starověkých žraloků. Paleobiolog Kenshu Shimada z Univerzity DePaul v Chicagu a jeho kolegové se zaměřili na skupinu žraloků řádu Lamniformes (Obrouni), který je nyní zastoupen 15 druhy. Mezi nimi jsou velcí žraloci bílí a mako žraloci, stejně jako obří žraloci velrybí.

Shimada tvrdí, že v minulosti existovalo více než 200 druhů žraloků tohoto řádu a některé z nich byly opravdu velké. Nikdo se však nemohl srovnávat s megalodonem.

Vědci dále uvádí, že vyhynulé i moderní druhy žraloků, které mohou dorůstat do gigantických rozměrů, jsou teplokrevné. Jejich schopnost regulovat tělesnou teplotu jim umožňuje plavat rychleji, a tak mohou ulovit téměř jakoukoli kořist. Proto může být hlavní příčinou jejich obřích rozměrů teplokrevnost nebo endotermie.

Nicméně, Shimada a jeho kolegové se domnívají, že toto vysvětlení neobjasňuje to, jak by tato skupina žraloků mohla vyvinout endotermii, která by vedla k gigantismu. V nové studii tak tým odborníků naznačuje, že tajemství spočívá ve zvláštním chování žraloků tohoto řádu. Kromě toho by mohl hrát důležitou roli také kanibalismus v děloze matky.

Reprodukční strategie žraloka, známá jako vejcoživorodost (tzv. ovoviviparita), umožňuje vývoj embryí uvnitř vajíček, která zůstávají v děloze, dokud nejsou mladí připraveni k líhnutí. První žraločí mládě vylíhnuté uvnitř matky sní zbývající vejce. Než mládě opustí dělohu, je již dostatečně velké, aby se mohlo bránit před predátory.

„Jedná se o zajímavý a nekonvenční nápad,“ říká paleontolog Stephen Godfrey z Calvertského námořního muzea na Šalamounových ostrovech v Marylandu v USA. Dodal, že nitroděložní kanibalismus je možná spojen s teplokrevností. To však zcela nevysvětluje jedinečné a obří rozměry megalodona. Vyžaduje to i bohatý zdroj potravy: „Kdyby nebylo velké kořisti, pochybuji, že by se objevili obří žraloci.“

Podle odborníků tedy dané chování v kombinaci se zvláštními podmínkami prostředí (příznivá teplota vody a dostupnost potravy) umožňuje zvířatům dorůst do gigantických velikostí.

To znamená, že se gigantismus u megalodonů vyvinul v důsledku kombinace hned několika faktorů. Reprodukční strategie jim pomohla dosáhnout velkých velikostí, endotermie je udržovala aktivní a dostatek velké kořisti jim umožnil vyrůst do gigantických rozměrů.