Arménský prezident: Turecko musí odejít, jeho akce v Karabachu jsou nebezpečné pro Rusko a Írán

„Pokud je však Turecko do konfliktu přímo zapojeno, bude pro spolupředsedy Minské skupiny OBSE velmi obtížné jednat s novým subjektem. Nyní je v konfliktu hráč třetí strany, který zasahuje a vše ničí,“ řekl prezident.

„To je v rozporu se všemi mezinárodními normami. Jsem přesvědčen, že dohody mezi Tureckem a Spojenými státy, turecké dohody v rámci NATO nic takového nedovolují, ale Ankara to ignoruje,“ prohlásil prezident.

Sarkisjan navíc zdůraznil, že na území Ázerbájdžánu jsou turečtí generálové, a co je ještě horší, džihádistické skupiny ze Sýrie najaté Tureckem.

Teroristé vrženi Ázerbájdžánem do zóny konfliktu představují velké nebezpečí jak pro Severní Kavkaz, tedy pro Rusko, tak pro jih, to znamená pro Írán, upozornil Sarkisjan.

„Kdo na tomto světě chce vidět ve své zemi teroristy? Já ne. Překvapuje mě, že to naši ázerbájdžánští sousedé dovolili a věří, že po konfliktu odejdou. My jsme však viděli, že v posledních letech, kamkoliv přišli, odtamtud zpravidla neodcházejí,“ varoval Sarkisjan.

Uvedl také, že útoky nejsou prováděny pouze na Arcach, ale také na Arménskou republiku. Sarkisjan připomněl, že 2. října překročily hranici s Arménií 4 turecké drony, které byly zničeny arménským systémem protivzdušné obrany.

Alijev prohlásil, že Turecko se musí podílet na urovnání situace v Karabachu

Vždyť dobrovolníci z diaspory, kteří přijíždějí do Karabachu, jsou potomci lidí, kteří ztratili vlast kvůli genocidě spáchané Osmanskou říší před 105 lety. Jsou připraveni bojovat za to, aby se pokus o likvidaci arménského lidu neopakoval, zdůraznil prezident.

„Turecko určitě musí být přítomno v dalším procesu mírového urovnání konfliktu. Turecko je v regionu důležitým hráčem, sousedem Ázerbájdžánu, sousedem Arménie. V dalším mírovém procesu, a k němu dojde, bude role Turecka podle mého názoru velmi důležitá,“ řekl Alijev v rozhovoru pro tureckou televizní stanici TRT Haber.

Francouzský prezident Emmanuel Macron již dříve uvedl, že 300 syrských ozbrojenců bylo letecky přepraveno přes turecké město Gaziantep do Baku. Ruské ministerstvo zahraničí ve středu prohlásilo, že Moskva je znepokojena zprávami o přesunu ozbrojenců nelegálních ozbrojených skupin do zóny konfliktu v Karabachu. Bylo uvedeno, že podle přicházejících informací jsou do oblasti konfliktu v Náhorním Karabachu přesunováni žoldnéři, zejména ze Sýrie a Libye, aby se mohli přímo účastnit bojových akcí. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve čtvrtek prohlásila, že Moskva má informace o syrských žoldnéřích v Náhorním Karabachu a nejde pouze o informace z médií.

V této souvislosti ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo vlády zainteresovaných států, aby přijaly účinná opatření, která zabrání využívání zahraničních teroristů a žoldnéřů v konfliktu v Karabachu a přispějí k jejich okamžitému stažení z oblasti.