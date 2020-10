Hlavní hrdinka seriálu Stranger Things přiznala, že se chystala herectví opustit, když nedostala roli ve Hře o trůny

Zní to legračně, ale mladá hvězda seriálu Stranger Things Milly Bobby Brownová téměř ukončila svou hereckou kariéru, když ji bylo teprve 11 let. Herečka začala usilovat o práci ve filmovém průmyslu ve velmi raném věku a neustále se potýkala s odmítnutím. Proto, když se ji nepovedl ani casting do Hry o trůny, byla už téměř zcela rozčarovaná.