Odborníci uvedli pravděpodobný zdroj znečištění vody na Kamčatce. Vědci našli podivné nánosy v jedné řece

Velká skupina odborníků zjišťuje otravnou látku, která by mohla způsobit znečištění vod Tichého oceánu a úhyn mořských organismů, prohlásil v průběhu porady na Chalaktyrské pláži gubernátor Kamčatského kraje Vladimir Solodov.

„Hovořili jsme o tom, jak můžeme přece jen zjistit tu látku, protože máme zatím jen stopy po jejím účinku. Samotnou látku nemůžeme zatím nikde najít. Můžeme jenom předpokládat, co by mohlo mít takový vliv na ekologii podle toho, jak vypadá bentos, organismy, škodliviny a tak dále. Jsou to nepřímé důkazy,“ řekl Vladimir Solodov.

Dodal, že na řešení této otázky pracují odborníci všech regionálních a federálních struktur.

„Jsou to odborníci pro seizmické průzkumy, pro vodní objekty a zeměpis, kteří nám pomohou pochopit, jak můžeme tuto látku zjistit. Současně pracují i jiné skupiny. Nejočividnější odpověď, kde může být zdroj znečištění, je Kozelský polygon jedovatých chemikálií. Právě teď se tam nachází skupina odborníků, odebírá všechny vzorky, kontroluje celistvost konstrukcí a provádí různá měření. V informačním středisku jsme dostávali také videozáznamy z jednoho přítoku řeky Nalyčeva – v současné době tam také jedou v terénních vozech představitelé kontrolních orgánů,“ řekl vedoucí představitel regionu.

Solodov kromě toho nařídil prověrku dvou hospodářských subjektů, které by mohly potenciálně situaci ovlivnit – Kamčatský vodokanal (vodárenský podnik) a Kamčatskenergo.

Zástupce vedoucího KamčatNIRO Alexandr Varkentin dnes také oznámil, že odborníci Kamčatské filiálky Všeruského vědeckovýzkumného ústavu rybného hospodářství a oceánografie (KamčatNIRO) zjistili husté nánosy a změněnou barvu vody v řece Nalyčeva, která ústí do Avačinského zálivu.

„Na řece Nalyčeva, v pravém přítoku řeky Nalyčeva, jsou vidět… nějaké podivné věci. Barva vody se liší od normální, na dně jsou nánosy žlutohnědé a zelené barvy, husté, na březích je místy pěna,“ řekl.

Podle slov Varkentina byly na místě odebrány vzorky vody a půdy. Byly poslány do Tichomořské filiálky VNIRO ve Vladivostoku na prozkoumání. Vzorky byly odevzdány také představitelům Vyšetřovacího výboru. Takže budou tři nezávislé výzkumy, jejichž výsledky vědcům umožní pochopit, jaké faktory zapříčinily znečištění – přírodní nebo technogenní.

„Nemůžeme zatím činit jednoznačné závěry, dokud nebudeme mýt výsledky výzkumů,“ dodal vědec.

Vědci, Ekologická prokuratura a Vyšetřovací výbor zahájily kontrolu vody na Kamčatce poté, co surfaři oznámili, že se cítí špatně po koupání na Chalaktyrské pláži. Podle jejich slov jim po plávání opuchly oči a měli podrážděnou pleť. Odborníci zjistili, že obsah ve vodě ropných výrobků byl převýšen 3,6násobně a fenolů dvojnásobně.

Podle informací regionálního ministerstva přírodních zdrojů a ekologie bylo na Chalaktyrské pláži, ve Velkém a Malém Lagerném zálivu a také v zálivu Babja, nalezeno velké množství mrtvých mořských živočichů. Vzorky písku, vody a část zahynulých zvířat byly odeslány letadlem do Moskvy na analýzu. Výzkumů se účastní všechny odpovědné rezorty a služby.