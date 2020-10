„Nedovolte covidu-19 dominovat vašemu životu.“ Trump se po opuštění nemocnice vyjádřil ke koronaviru a zaútočil na média

„Právě jsem opustil nemocnici (…). Hodně jsem se naučil o koronaviru. Jedna věc je jistá – nedovolte, aby vás to ovládlo. Nebojte se toho,“ uvedl na začátku svého vyjádření.

„Nedovolte, aby vás to ovládlo. Nedovolte, aby to získalo kontrolu nad vašimi životy. Nedovolte, aby se to stalo,“ dodal s tím, že se nyní cítí lépe než „před 20 lety“. „Nyní se cítím lépe, možná jsem imunní. To nevím. Ale nedovolte, aby to ovládlo vaše životy. Žijte, buďte opatrní,“ uvedl dále americký prezident. V závěru svého vystoupení uvedl, že „vakcíny přijdou každým okamžikem“.

​Nemocný Trump

Americký prezident byl v pátek letecky převezen do nemocnice Walter Reed poté, co byl pozitivně testován na koronavirus. Byl přes víkend hospitalizován nehledě na to, že měl pouze malé symptomy. Poté, co byli Trump a jeho manželka testováni na koronavir s pozitivním výsledkem, bylo testováno i jejich okolí a spolupracovníci. To odhalilo desítky pozitivních případů.

Donald Trump nemocnici opustil v pondělí po 6:30 hodně ráno. Novinářům, předtím než nastoupil do svého vozu, ukázal zdvižený palec. Nyní bude americký prezident v péči lékařů v Bílém domě. Novináři se snažili zjistit, zdali si prezident myslí, že byl roznašečem nemoci a tím i příčinou nárůstu pozitivních případů v Bílém domě.

Na svém Twitteru uvedl, že brzy obnoví předvolební kampaň. „Brzy budu pokračovat ve svém turné v rámci předvolební kampaně. Lživá média ukazují pouze vylhané výsledky průzkumů veřejného mínění,“ uvedl americký prezident.

​USA

Do dnešního dne mají Spojené státy více než 7,4 milionů pozitivně testovaných na nový typ koronaviru. S koronavirem v USA zemřelo 210 tisíc lidí. Po dlouhou dobu byl centrem nemoci New York. Později se americkými epicentry nemoci stala Kalifornie, Texas a Florida.