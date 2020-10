Navalnyj promluvil o schůzce s Merkelovou

Alexej Navalnyj řekl, že německá kancléřka Angela Merkelová s ním na schůzce v nemocnici zahájila rozhovor rusky a že to byl soukromý, nikoliv politický rozhovor.

Dříve bylo oznámeno, že oficiální mluvčí německé vlády Steffen Seibert potvrdil zprávy o tom, že Merkelová navštívila Navalného na lůžkovém oddělení v berlínské klinice Charité.

„(Merkelová) vstoupila do pokoje a mou první myšlenkou bylo – to je přece nemocnice, je dobře, že jsem oblečený. Byl to soukromý rozhovor s rodinou, nebudu uvádět žádné podrobnosti, nebylo řečeno nic zvláštního, nebyl to přece politický rozhovor. Překvapilo mě, jak dobře zná detaily a velmi dobře chápe, co se děje v Rusku… Přišla Merkelová a začala mluvit rusky. Pak jsme přešli na angličtinu, ale měl jsem dojem, že by mohla mluvit rusky i dál,“ řekl Navalnyj v rozhovoru novináři Juriji Duďovi. Byl to první rozhovor opozičního politika po incidentu.

Podle jeho slov nevěděl, že ho Merkelová v nemocnici navštíví, bylo mu to ale příjemné.

„Bylo to nesporně příjemné (že přišla),“ podotkl Navalnyj.

Dodal, že žádnou zvláštní osobní stráž Merkelová neměla, v nemocnici s ní ale byli policisté. Navalnyj také podotkl, že v současné době má osobní stráž.

Alexej Navalnyj rovněž oznámil, že jeho léčba v berlínské klinice Charité bude stát asi 60 nebo 70 tisíc eur a že všichni, kdo pomohou zaplatit účet, svá jména oznámí.

„Definitivní účet nebyl ještě vystaven kvůli fyzioterapeutům a tomu ostatnímu, myslím si však, že podle toho, co jsme viděli, bude to asi 60 nebo 70 tisíc eur… Pro mne jsou to obrovské peníze, těch 70 tisíc samozřejmě nemám, abych jim tu svou léčbu zaplatil,“ řekl v rozhovoru s Jurijem Duděm.

Navalnyj podotkl, že jsou lidé, kteří mu budou ochotni pomoci se zaplacením léčby.

„Vytyčili jsme jednu podmínku – díky moc (za finanční pomoc), budete ale muset odhalit svá jména, stejně jako (Boris) Zimin, který zaplatil letadlo… Všichni, kdo společně zaplatí tu léčbu, oznámí svá jména,“ vysvětlil.

Byznysmen Jevgenij Prigožin převedl dříve berlínské klinice Charité jeden milion rublů za léčbu Alexeje Navalného, oznámila společnost Konkord. Tyto peníze Prigožinovi vrátili. V tiskové službě společnosti vyslovili předpoklad, že to může být spojeno se sankcemi proti podnikateli anebo s neochotou skládat účty z těchto prostředků.

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu v letadle udělalo špatně. Na základě výsledků vyšetření omští lékaři stanovili jako základní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co bylo příčinou této poruchy, ale podle omských lékařů nebyly v krvi ani moči Navalného nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků byly potvrzeny švédskými a francouzskými laboratořemi, přičemž na žádost Berlína provádí OPCW vlastní zkoumání.

V této souvislosti Kreml uvedl, že Berlín o svých zjištěních Moskvu neinformoval, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká odpověď Německa na oficiální žádost ohledně této situace. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zdůraznila, že během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale žádnou odpověď nedostalo.

Již v den hospitalizace Navalného začala prokuratura a policie provádět kontroly. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že de facto probíhají vyšetřovací úkony týkající se situace kolem Navalného, a pokud bude potvrzena přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno i de iure. Podle jeho slov je Rusko připraveno komunikovat s Evropou o situaci kolem Navalného, potřebuje však informace z Paříže a Berlína.

Úřady SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k bojové jedovaté látce Novičok.

Berlínská klinika Charité 23. září sdělila, že Navalnyj byl propuštěn z nemocnice, jeho stav je uspokojivý, ošetřující lékaři nevylučují jeho úplné uzdravení.