Vývojář Novičoku ocenil stav Navalného

„Podle vzhledu řeknu, že vypadá jako po otravě jídlem. Je to jasné. Co budeme dělat teď, po každé rýmě Navalného budeme mít velkou diskuzi? Jde-li o stopy otravy fosforem? Kdyby tam nebyl. Pojďme lépe s lékaři mluvit o tom, jak vypadají lidé po přirozeném kómatu kvůli cukrovce. Jak vypadají za týden? Takhle vypadají," řekl Rink.

Vzpomněl si na kolegu, který byl v roce 1987 omylem otráven Novičkem a byl několik měsíců v kómatu, pak byl dlouho nemocný a nemohl se uzdravit, zejména v tak krátkém časovém období.

„Nejedná se o jediný případ. Znám lidi, kteří se dokonce z 15-20 metrů podívali na produkt. Pak byli čtyři měsíce v kómatu. Dokud do nich nebyla nalita veškerá krev od příbuzných, byli čtyři měsíce v kómatu," dodal expert.

Navalnyj vyloučil možnost, že se do Ruska nevrátí.

Alexej Navalnyj vylučuje možnost, ve které se z Německa nevrátí do Ruska.

Berlínská klinika Charité 23. září oznámila, že byl Navalnyj propuštěn z nemocnice, jeho stav je vyhovující, lékaři nevylučují jeho úplné uzdravení.

Bylo pro něj těžké říci, kolik času stráví v Německu, kde se zotavení konalo, ale je si jistý, že to bude trvat méně než rok.

„Nevím, ale doktoři mi říkají, jak dlouho mi bude trvat, než se mi nebudou třást ruce... Odpovídají, že mají málo zkušeností na toto téma, tady se na vás podíváme a budeme vědět, jak dlouho to trvá - tři týdny nebo dva měsíce… Rok (strávený v Německu) téměř vylučuji, určitě ne. Ale asi dva měsíce to může být," řekl v rozhovoru s novinářem Jurijem Duděm.

Byl to první video rozhovor opozičníka po incidentu.

Poté se Duď zeptal Navalného, co by se mělo stát, aby se do Ruska nevrátil. „Tuto možnost vylučuji," odpověděl.