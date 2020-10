Skandál! Anglikánská církev nechávala pedofily dále pracovat s dětmi

Nezávislé vyšetřování sexuálního zneužívání dětí (The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA)) odhalilo, že mezi lety 1940 až 2018 asi 390 lidí zaměstnaných v církvi jako duchovní či vysoce postavení činitelé, byli odsouzeni za sexuální zneužívání dětí. Bylo jim „odpuštěno“ ze strany církve a umožněno, aby pokračovali ve své práci. A to často i v blízkosti dětí, zjistilo vyšetřování.

„Kultura Anglikánské církve se stala místem, kde se mohou skrýt lidé zneužívající děti,“ říká zpráva.

Vyšetřování odhalilo, že Anglikánská církev opakovaně selhala ve věci sexuálního zneužívání dětí, čímž prodlužovala trauma dětských obětí na období desítek let.

Jenom v roce 2018 se řešilo 2504 případů možného zneužívání dětí či ohrožených dospělých, včetně 449 obvinění ze sexuálního obtěžování.

„Po dobu mnoha desítek let Anglikánská církev selhávala při ochraně dětí a mladých lidí před sexuálními devianty. Místo toho vytvořila kulturu, kde sexuální násilníci se mohli skrýt, a oběti čelily překážkám při pokusu svěřit se, které nedokázaly překonat,“ prohlásil vedoucí vyšetřování profesor Alexis Jay.

Vyšetřování se také kritizovalo Anglikánskou církev za její promíjení činů sexuálním násilníkům. Uvedlo, že církev nedokázala „náležitě odpovědět na špatné činy“.

Jako příklad byl uveden muž jménem Timothy Storey, kterému bylo umožněno pokračovat v práci poté, co se omluvil „za vše špatné, co udělal“. Storey je v současné době ve vězení, odpykává si 15letý trest odnětí svobody za opakované sexuální přečiny na mladých dívkách, včetně znásilnění.

Dalším závěrem vyšetřování bylo, že církev „praktiky nevytvářela“ žádné záznamy o činech.

Opatření

Vyšetřování navrhlo několik opatření, aby bylo podobným případům v budoucnosti zabráněno. Jedním z bodů je zlepšení možnosti obětí o trestném činu vůči sobě hovořit. Dalším bode je zavedení opatření, díky němuž bude sexuální násilník okamžitě vyloučen z řad církve.