„Bude se jmenovat Voloďa“: Rybář z Kaliningradu chytil obrovského kapra

Tak to byl tedy skvělý úlovek. Vášnivý rybář promluvil o tom, proč je na podzim jednodušší chytat velké ryby a kolik času je potřeba na to, aby se povedlo vytáhnout tak velkého a zřejmě neopatrného kapra. Tipnete si?

Rybář z Kaliningradu Alexej Zagorodnij chytil kapra, který vážil 24,1 kilogramů. A to je už jeho druhý rekord. Tento úlovek se mu povedl v jezeře Karpovskoje v obci Pregolskij v Kaliningradské oblasti.

© Foto : Aleksiej Zagorodnij Rybář z Kaliningradu, Alexej Zagorodnij

Rybu se mu povedlo chytit na takzvané boilies, což je speciální rybářská nástraha a návnada z vařeného těsta a některých dalších přísad, mezi které může patřit rybí maso, mléko, obiloviny, zelenina.

Kapří bůh se usmál

Rybář neměnil tradici, která je u rybářů oblíbená, a tak po zvážení a políbení této velké ryby ji pustil zpět do jezera. Tento svůj neuvěřitelný úlovek věnoval Alexej svému otci Vladimirovi, který měl tehdy narozeniny. A u této příležitosti také vyzval své kamarády, aby ho nazývali Voloďou.

Na svém profilu na Facebooku pak napsal: „24,100 kg!!! Kapří bůh se na mě opět usmál.“

„Ryba je v podstatě velmi podobná té, kterou jsem chytil minulý podzim. A možná je to ten stejný kapr, jen o něco hubenější,“ uvedl v rozhovoru se Sputnikem Alexej a dodal, že s jistotou nelze říct zřejmě nic.

„Ryba neměla žádné zvláštní znaky, neměla ani odtržené šupiny, ani staré rány. Navíc si mohou být ryby z jednoho jezera velmi podobné, protože mají podobný styl života.“

40 minut na vytažení ryby

Podle slov rybáře není divu, že tento jeho druhý rekord připadl znovu na podzim.

„V létě mají ryby v jezeře svou vlastní potravu. A před zimou, když kapři upadají do anabiózy, přibírají na váze – začnou se intenzivně krmit. Proto velká, opatrná ryba se povede chytit především v posledních podzimních měsících, když je již méně hmyzu a všeho ostatního a tak neváhá a naším jídlem nepohrdne,“ vysvětluje.

Kromě toho rybář uvedl, že při poklesu teploty vody není ryba již tak silná. „V létě bude obtížnější takového kapra chytit, protože v té době jsou ryby ostražitější. Je pravda, že na to, aby si došla pro jídlo, to ale nemá vliv. Tentokrát mi to trvalo asi 40 minut (předchozího kapra vytahoval Alexej asi hodinu, pozn. red.),“ vysvětlil.