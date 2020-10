Lékařka prozradila, s čím jíst tvaroh

Lidé starší 50 let by ráno měli jíst denně 100 až 150 gramů tvarohu. A dospělí lidé by měli jíst tvaroh raději ráno, protože zadržuje tekutinu. Výjimkou jsou kojící matky, ty by stejně jako děti měly jíst tvaroh večer, protože poskytuje proteiny pro růst. Přitom zvláštní užitek tvarohu záleží na doplňcích, vysvětlila dietoložka.

„Tvaroh se zeleninou je užitečnější, protože se k němu přidává chlorofyl, kyselina listová ze zeleniny a nové vitaminy. Spojení s bobulemi je také pro tvaroh vhodné. Ale když tam bude pepř nebo sůl, způsobí to zbytečné zadržování tekutiny. Tvaroh se dobře spojuje s kyselou smetanou, zlepšuje to zažívání vitaminů rozpustných v tucích a vápníku,“ řekla Muchina.

Škodlivý je ale sladký tvaroh, dodala dietoložka.

„Přidáme-li do tvarohu cukr, získáme kalorie a porušení výměny sacharidů. Všelijaké sladké šlehané tvarohy jsou pro líné lidi, sladké přídavky obyčejně skrývají nižší kvalitu výrobku, a někdy i náhrady mléčného tuku,“ varovala odbornice.

Zjistit, jestli jste koupili ten pravý tvaroh, můžete i doma.

„Je důležité pochopit, jestli tvaroh obsahuje škrob. Stačí jen kapka jódové tinktury. Když kapka zmodrá, bude to znamenat, že ten tvaroh je zfalšovaný. Škrob ve tvarohu napovídá o tom, že jde o zcela umělý, a nikoli přírodní výrobek, falzifikát a že výrobce chce spotřebitele oklamat. Abyste si vybírali vždy ten správný tvaroh, musíte si také pamatovat, že nesmí mít kyselou, pronikavou vůni,“ dodala v rozhovoru pro Sputnik dietoložka Muchina.

Jaké potraviny by lidé měli konzumovat každý den

Výživová poradkyně a kinezioložka Anastasia Šagarovová dříve uvedla, jaké potraviny by lidé měli zakomponovat do své každodenní stravy. Podle této lékařky by totiž měly tělu poskytnout dostatek bílkovin a tuků.

Jde o následující produkty: maso, mořské plody, ryby. Bez nich totiž není možné udržovat tělo zdravé a v rovnováze, věří odbornice.

A co je na těchto výše zmíněných potravinách tak důležitého? Jsou totiž zdrojem bohatým na bílkoviny. Šagarovová také uvedla, že by tyto potraviny měly být konzumovány v množství 1,5 gramu na 1 kilogram hmotnosti. Díky tomu, že člověk zná svou tělesnou hmotnost, může určit svůj osobní denní standardní příjem.

„Sto gramů masa obsahuje asi 20 gramů bílkovin,“ uvedla výživová poradkyně a kinezioložka.

Odbornice na výživu také vysvětlila, že by tyto potraviny nasycené bílkovinami a tukem měly být konzumovány v první polovině dne, jelikož proces jejich trávení trvá vcelku dlouho. Kromě toho se tyto potraviny musí jíst se zeleninou – zabraňuje to totiž vzniku škodlivých usazenin v zažívacím traktu.