Lidé nejčastěji dávají brambory do studené vody. V důsledku toho ztratí většinu výživných látek. Správnější je dávat syrové brambory do vařící vody a osolit je, až budou měkké, radí autor příspěvku.

Nové brambory (pečlivě umyté anebo oloupané) je třeba dát do vařící vody a nechat na středně silném ohni 15-20 minut. Staré brambory je lepší vařit neloupané, protože všechno nejcennější mají pod slupkou. V případě, že je oloupete, musíte to dělat jemně, aby slupka byla co možná nejtenčí. Pro bramborovou kaši se dají brambory nakrájet na menší kousky, aby se zkrátil čas termického zpracování.

Do vody, ve které se vaří brambory, se dá přidat mléko v proporci 250 ml na litr, máslo a cibule, pak budou ještě chutnější.

V příspěvku se rovněž uvádí, že brambory jsou výborným zdrojem vitamínu C. Středně velký plod tvoří čtvrtinu denní potřeby. Navíc člověk konzumující brambory získá hořčík, vápník, železo, mangan, jód, sodík a síru.

Potravinářský technolog Mario Sanchéz španělskému magazínu La Vanguardia sdělil, jaké chyby při použití vajec ovlivní bezpečnost jídla. Podle jeho slov míchaná vajíčka nebo omeleta mají být připraveny výhradně z právě rozbitých vajec, přičemž pouze s neporušenou skořápkou. Není dobré vajíčka umývat předem, protože to poruší jejich přirozenou ochrannou blánu, poradil technolog.

Tajemství vaření jemné, chutné a voňavé bramborové kaše

Pro kaši zvolte pouze ty nejlepší brambory na smažení a pečení. Budete překvapeni, ale z brambor na vaření nebude kaše tak svěží.

Chcete, aby byla kaše voňavější, při vaření přidejte pár stroužků česneku a list vavřínu. Po vaření odstraňte vavřín. Česnek může být ponechán.

Chcete-li, aby kaše byla bujnější, je lepší napařit brambory v mikrovlnné troubě nebo v minimálním množství slané vody pod víkem.

Namísto vody, která zbyla z vaření, rozpusťte máslo v požadovaném množství horkého mléka a promíchejte s bramborami.

Dodatečná chuť kaše dají jemně nasekané čerstvé bylinky nebo směs koření pro brambory.