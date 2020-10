Lékař, který zachránil Navalnému život, kategoricky odmítl otravu

Stav Alexeje Navalného mohlo přivodit porušení diety anebo konzumace alkoholu, v rozhovoru pro Sputnik to řekl hlavní toxikolog Sibiřského federálního okruhu a Omské oblasti, doktor lékařských věd, vedoucí oddělení Omské městské nemocnice č. 1 Alexandr Sabajev.

„Může být několik příčin. Je to alimentární faktor, tedy faktory stravování a faktory eventuální konzumace alkoholických nápojů. Je to faktor nedodržení diety anebo dodržení jisté diety. Tohle jsou zpravidla hlavní příčiny. Avšak skutečnost poruch metabolismu existovala, což bylo potvrzeno laboratorními testy. Bylo to potvrzeno biochemickými rozbory, kterých jsme vykonali celkem osm.

Bylo to 11 rozborů hlavního kyselinového stavu. Bylo to 25 testů hladiny cukru. Byla to nástrojová vyšetření, zkrátka celý komplex diagnostiky, který jsme vykonali.

Všechno bylo potvrzeno, všechno zaregistrováno, všechno projednáno kolegiálně, bylo svoláno osm rozšířených konzilií za účasti dostatečně kvalifikovaných odborníků, hlavních odborníků, zaměstnanců Omské lékařské univerzity, proto byla diagnóza otrava vyloučena. Shodli jsme se všichni na diagnóze porucha glycidové výměny, což je skutečná diagnóza,“ řekl lékař.

Vysvětlil, že pacient měl pravděpodobně dysfunkci slinivky břišní, která způsobila prudká kolísání hladiny cukru v krvi, což se ke konci pobytu v nemocnici podařilo stabilizovat.

„Hlavní verze byla dysfunkce slinivky břišní u daného pacienta, která nejspíš způsobila prudké změny hladiny cukru v krvi, zdůrazňuji, prudké změny, z velmi nízkých na velmi vysoké, tedy z méně než 3 mmol/l na více než 20 mmol/l. V tomto rozmezí je glykemický profil velmi nebezpečný jev. Úkol spočíval v tom, abychom dosáhli normálních veličin. Podařilo se to nám již za 12-14 hodin od chvíle hospitalizace,“ dodal Sabajev.

Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován v Omsku poté, co se mu udělalo špatně v letadle. Podle závěrů vyšetření omští lékaři jako hlavní diagnózu uvedli poruchu látkové výměny, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Co bylo příčinou, není zatím jasné, jedy v krvi a moči Navalného však podle omských lékařů nebyly objeveny.

Později byl Navalnyj letecky přepraven do Německa. Německá vláda pak učinila prohlášení s odkazem na vojenské zdravotníky, že Navalnyj byl otráven substancí ze skupiny otravných bojovných látek Novičok. Později vláda SRN sdělila, že závěry německých expertů potvrdily laboratoře ve Švédsku a Francii a že také OPCW koná na žádost Berlína samostatný průzkum. V Kremlu v souvislosti s tím prohlásili, že Berlím neinformoval Moskvu o svých závěrech, a Ministerstvo zahraničí RF zdůraznilo, že Rusko očekává od Německa odpověď na úřední dotaz ohledně dané situace. Mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová poznamenala, že během jednoho měsíce zaslalo Rusko Německu tři dotazy o právní pomoci v situaci s Navalným, ale odpověď na ně nedostalo.

Prokuratura a policie zahájily prověrky již v den hospitalizace Navalného. Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že vyšetřování případu Navalného de facto probíhá, a když bude přítomnost otravné látky potvrzena, bude zahájeno vyšetřování de iure. Podle jeho slov je Rusko připraveno na spolupráci s Evropou ohledně situace s Navalným, ale potřebuje informace z Paříže a Berlína.

23. září berlínská klinika Charité informovala, že Navalnyj byl propuštěn z nemocnice, že jeho stav je uspokojivý a že ošetřující lékaři nevylučují jeho úplné uzdravení.

OPCW v úterý prohlásila, že v organismu Navalného byla nalezena látka analogická Novičoku, která ale není na seznamu zakázaných chemikálií. Vláda SRN má za to, že prohlášení OPCW ohledně případu Navalného potvrzuje jeho otravu látkou ze skupiny Novičok, ale přiznala, že tato látka nepatří k zakázaným. Ministerstvo zahraničí RF prohlásilo, že se příběh Navalného rozvíjí podle předem naplánovaného konspirologického scénáře.

Stálý ruský zástupce při OPCW Alexandr Šulgin v komentáři k prohlášení organizace vyslovil podiv ohledně toho, že němečtí lékaři zjistili Novičok ve vzorcích opozičníka Alexeje Navalného. Berlín předtím prohlásil, že nesyntetizoval podobné látky. Šulgin přitom zdůraznil, že se RF nemá z čeho v této situaci ospravedlňovat, a vyslovil politování, že Berlín zařadil do své kampaně také OPCW. Šulgin také promluvil o degradaci činnosti OPCW a o její nevídané politizaci.