Asad: Západ používá v Bělorusku stejnou strategii jako v Sýrii

„Co se týče událostí v Bělorusku, bez ohledu na podobnost obou zemí, Sýrie a Běloruska, nebo rozdíly bez ohledu na to, jde-li o reálný nebo uměle způsobený konflikt, bude Západ, dokud nezmění svoji politiku celosvětové hegemonie, zasahovat do událostí na kterémkoliv konci světa,“ řekl Asad.

Když v některé zemi mají konkrétní problém, bez ohledu na jeho rozsah Západ stejně zasáhne. Poznamenal, že když jde o vnitřní proces, udělají z něj západní státy mezinárodní, jen aby zasáhly do záležitostí této země.

„Když problémy nemáte, učiní všechno možné, aby je vytvořily, aby je učinily mezinárodními, aby měli možnost zasahování do vašich záležitostí. Je to jejich politika. Takže nejde o to, co se dnes děje v Bělorusku. V každé zemi, Sýrii, Bělorusku, ve vaší zemi, existují vlastní problémy. Ale cožpak má Západ právo zasahovat? Tomu se musíme bránit. Vraťme se ale k vaší otázce. Ano, je to stejné chování, stejná strategie, stejná taktika,“ řekl syrský prezident.

Podle Asada jediný rozdíl spočívá v zasahování Západu do záležitostí Sýrie a Běloruska v tom, které termíny používají západní země, které titulky dávají.

„Používají jedny titulky pro Rusko, jiné pro Venezuelu, třetí pro Sýrii, atd. Nejde tedy o Bělorusko, jde o chování Západu a o jeho strategii v budoucnu…,“ míní syrský prezident.

Masové protestní akce opozice začaly po celém Bělorusku 9. srpna po prezidentských volbách, ve kterých po šesté zvítězil Alexandr Lukašenko, který podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 % hlasů. Vláda úředně potvrdila smrt tří protestujících. Protestní akce pokračují dodnes, největší o víkendech. Konají se rovněž akce Lukašenkových stoupenců, jehož inaugurace proběhla 23. září.