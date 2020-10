Rozvinutým zemím byl předpovězen konec ropné éry

Poté však budou čelit dlouhodobému poklesu na 35 milionů do roku 2045.

Naproti tomu rozvojové země zažijí zvýšenou spotřebu tohoto energetického zdroje prostřednictvím populačního růstu, potenciálně dynamičtějšího hospodářského rozvoje a nárůstu střední třídy. Do roku 2045 se těmto zemím předpovídá zvýšení poptávky po ropě na 74,3 milionu barelů denně. Největším dovozcem zdroje bude podle zprávy Indie.

Celkově OPEC očekává, že spotřeba černého zlata vzroste z 99,7 milionu barelů denně v roce 2019 na 109,3 milionu v roce 2040.

Známá francouzská společnost přišla s termínem konce ropné éry

Francouzská ropná a plynárenská společnost Total předpověděla konec ropné éry. Podle ní k tomu dojde po roce 2030. O této zprávě informoval Bloomberg.

Analytici společnosti Total jsou přesvědčeni, že svět postupně přejde na ekologičtější energetické zdroje, a to zejména na zemní plyn. Ve společnosti si myslí, že tento druh paliva bude hrát klíčovou roli na globálním trhu.

Do roku 2050 také výrazně vzroste poptávka po elektřině. Pokryje až 40 procent energetických potřeb lidstva. V současné době je její podíl asi 20 procent. Společnost má v úmyslu investovat do solární a větrné energetiky, stejně tak do vývoje baterií a rozvoje sítí nabíjecích stanic pro automobily.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) je mezivládní organizace sdružující 13 zemí exportujících ropu. OPEC koordinuje ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. Sídlo organizace je ve Vídni.

Členské země OPEC dnes kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku zajišťují jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy.