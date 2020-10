Americké jednotky zvláštního nasazení se připravují na válku s Ruskem a Čínou, píše The National Interest

Píše o tom v časopise The National Interest Peter Suciu. Typická cvičení jednotek zvláštního nasazení, jako třeba nedávné Fiction Urchin, v nejbližší době sotva ztratí na své aktualitě. Funkcionál speciálních jednotek však může být rozšířen díky hackerům nebo bojovým bezpilotním letounům.

Výuka jednotek zvláštního nasazení se má provádět s ohledem na rychle se měnící situaci ve světě, kybernetické války, ekonomické a informační konfrontace. Zatímco jsou americké ozbrojené síly zaměřeny na blokování konfliktu nebo na vítězství v konvenčních bojových akcích, mohou mít moderní války jiný ráz. Velení speciálních operací Ozbrojených sil USA (SOCOM) má pokračovat v zavádění nových technologií, aby v případě vojenského konfliktu nemuselo používat neověřené taktiky a metody.

Mezi těmito technologiemi je využití umělé inteligence a strojového učení. SOCOM už zahájil práci v tomto směru.

„Jednotky zvláštního nasazení v jejich nynější podobě neodpovídají naší širší společnosti, což musí všechny nutit k zamyšlení. Přístupu ke všem vrstvám obyvatelstva a jejich unikátním schopnostem a znalostem brání určité bariéry, v důsledku čehož nemají naše jednotky potřebné odborníky,“ prohlásil zástupce asistenta ministra obrany pro speciální operace a méně intenzivní konflikty Ezra Cohen.

„Pro boj o vliv a legitimitu budeme potřebovat lidi s různými názory a s novými myšlenkami, které budou mít ohlas v patřičných společenstvích. To je zvlášť aktuální nyní, kdy se pokouší ministerstvo obrany koordinovat a integrovat své operace do informačního prostředí a zaměřit je proti cizí propagandě a dezinformacím,“ uvedl na závěr.

Spojené státy americké dříve předložily Rusku nabídku, o které doufají, že ji neodmítne: Akceptujte novou kontrolu zbraní, která počítá s neomezeným počtem zbraní NATO v Evropě, nebo budete mít před svými dveřmi modernizovaný americký jaderný arzenál.

Poté, co USA jednostranně vystoupily z dohody o raketách krátkého a středního doletu INF v minulém roce, zůstává dohoda New START z roku 2011 jediným dokumentem regulujícím zbraně mezi Washingtonem a Moskvou. Ta ale skončí v únoru příštího roku. Nehledě na to zatím neprobíhají jednání o jejím nahrazení.

USA nyní chtějí prodloužit dohodu New START o méně než pět let, a chtějí tak učinit pomocí memoranda o záměru, ne pomocí plnohodnotné zavazující smlouvy, prohlásil Marshall Billingslea, speciální představitel Spojených států pro kontrolu zbraní. Ten poskytl své vyjádření pro ruské noviny Kommersant.

Co se týče možného vzniku nové dohody – Washington má požadavky. Prvním požadavkem je, aby se Čína stala stranou této dohody. Rusko v této otázce nemá teoreticky žádné připomínky. Požaduje ovšem, aby v takovém případě byly stranami dohody také Francie a Velká Británie. Dalším klíčovým bodem je otázka taktických raket. O těch se ruské vedení v minulosti odmítalo bavit. Otázkou jsou také ruské inspekce amerických taktických zbraní. Bilingslea uvedl, že USA jsou „zcela jistě připraveny jednat“ o těchto otázkách s Moskvou.

Pokud by Rusko odmítlo americké podmínky, Bilingslea varoval: „Když to Rusko odmítne… tak poté, co Trump bude znovuzvolen, tak bude vstupné, jak říkáme v USA, zvýšeno.“