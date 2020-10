Armáda USA chce přepravovat náklady přes oběžnou dráhu. Na projektu pracuje SpaceX. Jaký to má smysl?

O „provokativním nápadu“ společnosti Lyons promluvil před americkou Národní obrannou asociace dopravy. Dle serveru C4isrnet jde o projekt přepravy nákladů přes oběžnou dráhu Země. První praktická zkouška koncepce může proběhnout již v příštím roce.

Uvádí se, že američtí vojáci hodlají transportovat dotyčným způsobem kolem 80 tun nákladů, takový náklad dnes přepravují strategické dopravní letouny C-17. Projekt SpaceX navíc předpokládá, že se dotyčné náklady dostanou z jednoho místa planety do druhého s neobyčejnou rychlostí - asi za jednu hodinu.

© Depositphotos / RobertoGalan C-17 Globemaster letectva USA

K tomu se dodává, že využití vesmíru pro dopravu má další „bonus“, nepředpokládá získání povolení dalších zemí na vstup do jejich vzdušného prostoru, jako tomu je v případě letadel.

Na projektu má také pracovat společnost Exploration Architecture Corp. Ta se zabývá designem vesmírných objektů.

Dříve se informovalo, že SpaceX a společnost L3 Harris obdržely od amerického ministerstva obrany smlouvu na vývoj satelitů pro sledování odpálení hypersonických raket.

Zkoušky nového prototypu Starshipu

Připomeňme, že v září hlava SpaceX Elon Musk avizoval testy nového prototypu kosmické lodi Starship. Po statických požárních zkouškách má následovat zkušební let. Uvádělo se, že se od svých předchůdců bude nový Starship lišit také v počtu motorů, kterých bude mít tři.

„SN8 Starship s (příďovými) stabilizátory a příďovou kapotáží by měla být připravena asi za týden. Poté by měla následovat statická požární zkouška, kontroly, zase statické požární zkoušky a let ve výšce 60000 stop (18,3 tisíc metrů) a zpět. Tak či onak, dojmy jsou zaručeny!“ psal Musk na svém Twitteru.

Na začátku září prototyp kosmické lodě bez kapotáže a pouze s jedním motorem úspěšně vykonal první zkušební let, když vystoupal do výšky 150 metrů a poté se snesl zpět. Testy předchozích prototypů s výjimkou prvního (Starhopper) selhaly.