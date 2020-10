Běžná chyba, které byste se měli vyvarovat při vaření vajec natvrdo

Známý všem algoritmus akcí při vaření vajec natvrdo vypadá asi takto:

naplňte hrnec vodou;

dejte tam vajíčka;

po varu je vaříte asi 10 minut.

Nicméně autor zprávy zveřejněné na čínském portálu Sohu, říká, že to není úplně nejlepší varianta. Podle něj, aby se vajíčka uvařila, byla chutná a snadno se loupala, „stačí jedna tajná akce“.

„Také jsem vařil vejce v hrnci. Ale jednoho dne jsem viděl, jak servírka během snídaně snadno loupe vajíčka. Kromě toho se ukázalo, že vajíčka chutnala lahodně. Tak jsem se jí zeptal, jak je správně uvařit, a ona mi vysvětlila, že nesmíte dávat hrnec na sporák hned, ale před vařením nechat vejce ve studené vodě deset minut,“ napsal uživatel.

Kromě toho po dokončení přípravy by vejce měla být opět nechaná ve studené vodě, aby se usnadnilo jejich loupání.

Také dal několik jednoduchých tipů, jak si vybrat vejce v obchodě. Podle něj s nimi musíte trochu zaklepat, pokud slyšíte zvuk, tak to znamená, že nejsou čerstvá a chutná.

Jak připravit oblíbené ztracené vejce?

Ztracená neboli pošírovaná vejce jsou tradičním francouzským jídlem, které je zpravidla servírováno na snídani. Jde o vejce rychle vařené ve vroucí vodě, kdy žloutek zůstane tekutý. Jednoduše řečeno jsou to vejce vařená ve vodě, ale bez skořápky. Bílek během procesu vaření obalí žloutek, který nakonec zůstane tekutý.

Příprava ztraceného vejce je velmi jednoduchá. Budete potřebovat vodu, bílý ocet, hrnec, děrovanou naběračku a vejce.

Nejprve rozbijte vejce do malé misky a dejte vařit vodu. Do té přidejte pár čajových lžiček octu. Když se voda začne vařit, opatrně do ní ponořte vejce. Důležité ale je ve vroucí vodě předem vytvořit vír, který vejce zaobalí do bílku. Nakonec vejce vyjměte pomocí naběračky a položte jej na talíř. Můžete ho klidně dát do studené vody, aby se z něj opláchnul ocet.

To je všechno. Nicméně když vaříte ztracená vejce, stejně jako při přípravě jakéhokoli pokrmu, je důležité vzít v úvahu některé maličkosti.