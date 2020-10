Blaha o příměří v Karabachu: Ano, ti „nenávidění“ Rusové. Bez nich není mír

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém facebookovém profilu vyjádřil k posledním zprávám, které se týkaly Arménie a Ázérjbadžánu. Konkrétně se zaměřil na to, že se tyto země dohodly na ukončení bojů. Zdůraznil však i to, kdo na tom vše má svou zásluhu.

Hned v úvodu se Blaha však soustředí na to, komu můžeme být vděční za to, že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula, a sice, že došlo k dohodě o příměří.

„A víte, díky komu? Díky tomu „nenáviděnému“ Rusku. Díky tomu „nenáviděnému“ Putinovi. Díky tomu „nenáviděnému“ Lavrovovi,“ zdůraznil.

Dodal, že západní politici od rána do večera kópou do Rusů, ale přitom by bez nich nikdy neporazili Islámský stát v Sýrii a do Evropy by dále proudily miliony migrantů. Vyzdvihuje také to, že zatímco Američané bojovali se syrským režimem a pomáhali tak islámským teroristům, Rusové udělali pořádek.

„Bez Rusů by se nevyřešil íránský jaderný problém. Zatímco Američané vraždí íránské generály a obnovují embargo, které může vést k novým válkám a jaderným závodům, Rusové s EU a Íránem podepsali dohodu, která může problém vyřešit. Ano, ti „nenávidění“ Rusové. Bez nich není mír,“ napsal.

Díky Rusku došlo k příměří v Karabachu

A řeč postupně přišla i na Náhorní Karabach: „Ve sporu o Náhorní Karabach je to zase jen díky Ruské federaci, že došlo k příměří. Zatímco Američané ani Evropa nedokáží držet na uzdě své spojenecké Turecko, které společně s Ázerbájdžánem zabíjí Armény v Arcachu – Rusové zajistili pořádek.“

Blaha tak zdůrazňuje, že to nebyl to ani žádný evropský lídr, protože „ti mají jen plno řečí a rezolucí“, a že to nebyl to ani žádný americký lídr, jelikož „ti mají jen plno tanků a bomb“. Stejně tak se na tomto kroku nepodílelo ani NATO. „Vždyť Turecko, které připravovalo ázerbájdžánskou agresi, je součástí NATO,“ dodal.

„Ne, ne, byl to Sergej Lavrov a Rusko, kdo přinesl mír. Agrese přišla ze Západu, z členského státu NATO, z Turecka. A mír opět přichází z Východu – z Ruské federace. Známe to,“ uvádí.

Poukazuje také na to, že Slovensko kvůli Matovičově vládě mlčelo jako hrob a nedokázalo se razantně postavit na stranu Arménie, tedy na stranu spravedlnosti. Pokud jde o tamního ministra zahraničí Ivana Korčoka, ten dle Balhy „posílal vyjádření jako průměrná kandidátka na Miss Universe, která si ze všeho nejvíc přeje světový mír a mrká při tom dojatě očičkama…“ Tedy bez úrovně a bez jakékoliv cti.

„Jsem vděčný za příměří. Jsem vděčný za to, že Arméni odolali. Ubránili svou vlast. Ubránili Arcach. Arménští hrdinové ubránili památku všech 1,5 milionu obětí turecké genocidy, která byla na malém krásném arménském národě spáchána před více než sto lety,“ doplnil.

V závěru však poděkoval především Rusku za to, co dokázalo: „A jsem vděčný Ruské federaci za mír. Vyřešili Sýrii. Vyřešili Írán. Vyřešili Venezuelu. Vyřešili Náhorní Karabach. A vyřeší Bělorusko ... Vyřeší všechny války a chaos, které přichází ze Západu. Bez Ruska není mír.“

V neposlední řadě zmínil, že ostatní mohou do Putina a Lavrova kopat od nevidím do nevidím, mohou z nich dělat hrozbu, mohou šířit groteskní rusofobii ve svých konspiračních korporátních médiích, a pár liberálních nevzdělanců jim naletí, ale i přesto bude většina Slováků vždy vědět, jaká je pravda.

„Sami jsme si to zažili během druhé světové války. Zatímco ze Západu přichází válka, z Ruska přichází mír,“ odkázal slovenský politik na historii a ještě jednou vyjádřil svůj vděk.

Dohoda o příměří v Karabachu

Po jednáních zástupců Arménie a Ázerbájdžánu v Moskvě byla dosažena dohoda o zastavení palby v Náhorním Karabachu. V noci na sobotu to oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jednání trvala přes deset hodin.

Režim zastavení palby v Náhorním Karabachu začne platit přesně v poledne. Dohoda má humanitární charakter. Cílem příměří je výměna zajatců, dalších zadržených osob a těl padlých vojáků, která se má odehrát za zprostředkování výboru Červeného kříže.

Za zprostředkování spolupředsedů Minské skupiny OBSE se Ázerbájdžán a Arménie rovněž dohodly přistoupit k „substantivním vyjednáváním“ v zájmu mírového řešení konfliktu.

Arménie a Ázerbájdžán potvrdily neměnnost formátu jednacího procesu o Karabachu, řekl novinářům ministr zahraničí RF Sergej Lavrov na základě výsledků konzultací o Náhorním Karabachu v Moskvě.

„Strany potvrzují neměnnost formátu jednacího procesu,“ řekl Lavrov a odvolal se přitom na společné prohlášení ministrů zahraničí Ruska, Ázerbájdžánu a Arménie.

Připomeňme, že boje na kontaktní linii v Karabachu začaly 27. září. Arménie a Ázerbájdžán se navzájem obviňují z rozpoutání bojových akcí, v Karabachu hlásí ostřelování mírových osad neuznané republiky, včetně jejího hlavního města Stěpanakert. Arménie vyhlásila stanné právo a poprvé i všeobecnou mobilizaci s tvrzením, že Ankara aktivně podporuje Baku. V Ázerbájdžánu byla vyhlášena částečná mobilizace a na některých místech stanné právo.