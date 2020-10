Na Kanárské ostrovy se od roku 2006 na člunech doplavilo nejvíce migrantů

Deník La Provincia zveřejnil informaci, že se na Kanárské ostrovy v pátek dostalo přes 700 migrantů, kteří se plavili celkem na 22 člunech. Migranti se údajně přeplavili přes Atlantský oceán na malých rybářských člunech a zachytili je přitom námořní záchranáři.

Za zmínku ale stojí především to, že od roku 2006 se jedná o nejvyšší počet migrantů, kteří sem připluli za jeden jediný den. Šokujícím zjištěním je ale i to, že během uvedeného roku dorazilo na souostroví na plavidlech přes 31 000 migrantů.

Vypadá to tedy, že letos se na Kanárské ostrovy pokusil dostat zvýšený počet migrantů. Od ledna se jich sem doplavilo kolem 7500, a to ve srovnání s 2700 migranty z loňska. Takové informace zveřejnila rozhlasová a televizní stanice RTVE.

Připomeňme, že se Kanárské ostrovy nachází 100 kilometrů od pobřeží západní Afriky a plavba přes otevřený Atlantik je pro migranty na malých člunech velmi nebezpečná. Existují pouze odhady o počtu lidí, kterým se tato plavba nepodařila a kteří při pokusu dostat se na dané souostroví zahynuli.

Povinná solidarita

V září jsme informovali o tom, že Evropská komise přišla s novým návrhem reformy unijní azylové a migrační politiky. Plán, který byl vytvořen Německem, pojednává o reformě migrace.

„Potřebujeme vybudovat systém, který bude předvídatelný a spolehlivý. Jsem přesvědčená, že náš návrh představuje dobrý základ,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Migrace je podle ní fenomén, který nezmizí a Evropa nemá na výběr, než se s ním vypořádat . Dosavadní systém ale neférově zatěžuje státy jako Itálie nebo Řecko, které mají tu smůlu, že leží na vnějších hranicích Evropské unie. V budoucnu by jim proto měly všechny ostatní země EU pomáhat – vybrat si ale nově budou moci ze dvou možností.

Jak by fungoval tento „povinný mechanismus solidarity“, prozradili úředníci a diplomaté EU obeznámení s plánem Evropské komise.

Komise každoročně uvede, kolik uprchlíků bude muset každý členský stát přijmout, a to na základě velikosti své ekonomiky a počtu obyvatel, jakož i odhadovaného počtu příchozích. Státy EU by dobrovolně přislíbily, kolik žadatelů o azyl a migrantů budou hostit nebo vrátí do země původu.

Blok by zaplatil členským státům 10 tisíc eur za každého dospělého a 12 tisíc eur za každou nezletilou osobu bez doprovodu.

Pokud stát nedodrží své povinnosti, může proti nim EK zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Těmto státům by tak mohly být uloženy vysoké pokuty, ale proces by trval roky.

Český premiér Andrej Babiš však k této iniciativě řekl, že solidarita nemůže být povinná, a proto podstatu nového návrhu migrační politiky EU považuje za nesmyslnou.