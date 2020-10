Arménský premiér: uznejte právo Karabachu na sebeurčení. Navzdory příměří se stále střílí

„Svět by měl uznat právo Arcachu (historický název Karabachu - pozn. red.) na sebeurčení. Pokud to neudělají vlády a parlamenty, mohou to udělat národy, jednotlivci, organizace. Mělo by se to stát celosvětovým hnutím spojujícím takové osobnosti, národy a organizace,“ napsal Pašiňan na Facebooku.

Po zveřejnění fotografií z akcí na podporu Karabachu, pořádaných arménskými komunitami v různých zemích, předseda vlády uvedl, že v těchto dnech Arméni celého světa ukazují sílu konsolidace. „Toto hnutí musí být přitažlivé pro představitele jiných národů, kteří se staví proti násilí, korupci, terorismu a usilují o vítězství spravedlnosti, svobody a lásky,“ prohlásil předseda vlády.

Baku obviňuje Jerevan z porušení příměří

Baku oznámilo, že Jerevan ostřeloval město s největší tepelnou elektrárnou na Jižním Kavkaze

„11. října 2020, přibližně ve 4 hodiny ráno, vypálily nepřátelské ozbrojené síly rakety na Mingjačevir, velké průmyslové město ležící více než 100 kilometrů od linie fronty, na Mingjačevirskou vodní elektrárnu, největší tepelnou elektrárnu na Jižním Kavkaze. Rakety byly zneškodněny silami protivzdušné obrany naší armády. Prokuratura provádí nezbytná vyšetřovací opatření týkající se prohlídky místa události,“ uvádí ázerbájdžánská generální prokuratura.

Arménské ozbrojené síly ostřelovaly raketami město Mingjačevir, kde se nachází největší tepelná elektrárna na Jižním Kavkaze, prohlásila ázerbajdžánská generální prokuratura.

Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že počet obětí raketového útoku na město Gjandža vzrostl na sedm.

„Bylo zraněno 33 lidí, včetně dětí,“ uvedlo ministerstvo na Twitteru.

Dříve se hovořilo o pěti mrtvých a 28 zraněných.

Ázerbájdžánské ministerstvo obrany oznámilo ostřelování Gjandži z území Arménie. Jerevan tuto zprávu odmítl a označil ji za dezinformaci.

Boje na kontaktní linii v Náhorním Karabachu začaly 27. září. Arménie a Ázerbájdžán se navzájem obviňují z rozpoutání bojových akcí.

9. října přijeli ministři zahraničí Ázerbájdžánu a Arménie do Moskvy na pozvání prezidenta Ruské federace a společně s ruským kolegou jednali více než 10 hodin. Nakonec se Jerevan a Baku dohodly o zastavení střelby v Karabachu od poledne 10. října, výměně zajatců a těl mrtvých lidí a rovněž se dohodly na konkrétních podrobnostech příměří. Nicméně již v sobotu se začaly strany navzájem obviňovat z porušování příměří.