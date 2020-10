Diplomatický skandál vrcholí. Rusko vyhostí dva bulharské diplomaty

Rusko vyhostí dva bulharské diplomaty v reakci na to, že Sofia prohlásila dva pracovníky ruského obchodního zastupitelství za persona non grata, uvedlo ruské ministerstvo zahraničních věcí.

„Dne 12. října byl bulharský velvyslanec Atanas Kristin pozván na ruské ministerstvo zahraničních věcí, kde mu byla předána nóta ministerstva, v níž jsou dva pracovníci bulharského velvyslanectví v Moskvě prohlášeni za persona non grata,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí RF.

„Tento krok je zrcadlovým opatřením na ničím neodůvodněné rozhodnutí bulharských úřadů vyhostit ze země v září tohoto roku dva představitele Obchodního zastupitelství RF v Sofii,“ zdůraznilo ruské ministerstvo.

Bulharský velvyslanec v Moskvě Atanas Kristin byl v pondělí předvolán na ruské ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s vyhoštěním zaměstnanců ruské obchodní mise ze Sofie, půl hodiny po příjezdu opustil ministerstvo a odmítl to komentovat.

Diplomatický skandál

Bulharské ministerstvo zahraničí na konci září uvedlo, že vyhošťuje ze země dva ruské diplomaty kvůli podezření ze špionáže. Ruské velvyslanectví v Sofii na to odpovědělo, že Bulharsko vyhostilo ze země dva pracovníky obchodního zastupitelství, aniž by předložilo nějaké důkazy, které by potvrzovaly provádění činnosti neslučitelné s jejich statusem.

„Vyjadřujeme lítost v souvislosti s rozhodnutím oficiální Sofie prohlásit pracovníky Obchodního zastupitelství RF v Bulharsku za persona non grata na základě smyšlených obvinění. Považujeme to za záměrný pokus o poškození konstruktivní rusko-bulharské spolupráce,“ uvedla Zacharovová a varovala před odvetnými opatřeními.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová vyjádřila politování nad vyhoštěním diplomatů, obvinění označila za smyšlené a oznámila odvetná opatření ze strany Moskvy.

Dříve bulharský premiér Bojko Borisov okomentoval informace o podezření prokuratury ze špionážní činnosti dvou ruských diplomatů.

„Varoval jsem již před několika lety prezidenta Putina a premiéra Medveděva, když ten jím byl, že je to nepřijatelné. Prokuratura je v této otázce velmi přísná, ministerstvo zahraničních věcí jedná náležitým způsobem vůči každému, kdo se pokouší špehovat. (…) K takovému jednání (obvinění někoho ze špionáže, pozn. red.) měla prokuratura a DANS (Státní agentura pro národní bezpečnost) dostatek informací,“ prohlásil.