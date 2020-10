V Minsku budovu policie zaházeli koktejly Molotova. Video

K incidentu došlo dnes v noci. V jeho důsledku začal hořet služební autobus. Oheň se podařilo včas uhasit.

V současné době na místě incidentu pracují vyšetřovatelé. Policisté zjišťují osoby, které se na zločinu podílely.

Na ministerstvu vnitra tvrdí, že protestní akce, které probíhají v poslední době v Bělorusku, nabyly radikálnějšího rázu.

Ministerstvo vnitra Běloruska slíbilo, že v případě nutnosti použije proti protestujícím občanům ostré náboje.

Podle slov prvního náměstka ministra vnitra Gennadije Kazakeviče, ministerstvo zaznamenává v současné době postupné slábnutí protestního hnutí.

Mluvčí ministerstva podotkl, že policie narazila na skupiny ozbrojenců, radikálů, anarchistů a fotbalových fanoušků, kteří se pokusili zopakovat události ze začátku srpna tohoto roku. Podle jeho názoru se v současné době určité síly snaží uvrhnout Bělorusko do chaosu 90. let, aby nastoupilo cestu republik, které zažily barevné revoluce.

Prezident vykonal pracovní návštěvu Toločinského okresu, aby se obeznámil s perspektivami rozvoje pěstování brambor v zemi.