Bylo odhaleno, v čem spočívá tajemství mládí celebrit starších 40 let

Campo uvedl, že po čtyřicátém roce života jsou vrásky znatelnější a pokožka ztrácí svoji pružnost. Kromě toho ženy často začínají trpět hyperpigmentací, tedy tmavými skvrnami na obličeji i na těle.

V souvislosti s tím Campo doporučil změnit přístup k líčení, aby obličej vypadal mladší. Ženám navrhl, aby si řasy natáčely pomocí kleštiček a teprve poté si je malovaly řasenkou. Velmi lichotivé je také používání hnědých odstínů očních stínů.

Vizážista také doporučil, aby se ženy po čtyřicítce vzdaly lesklých očních stínů nebo lesků na rty. Kromě toho je ale třeba vyhnout se i matným rtěnkám a ženy by rozhodně neměly zapomínat na používání balzámů na rty. Campo si také myslí, že pro líčení „staršího“ obličeje je lepší použít krémovou tvářenku, jelikož na tváři vypadá přirozeněji a vytváří dojem vyhlazené a vypnuté pokožky. Řeč přišla také na obočí, které by podle odborníka nemělo být příliš výrazné.

Toto tajemství ale nezahrnuje jenom jisté změny v líčení, ale také změny ve stravování. Campo totiž podotkl, že je dobré do stravovacího plánu začlenit vitamíny A, C, B5, D, E a K. Ty se nacházejí například ve vejcích, zelenině, hovězím masu, mléčných výrobcích, rybách, avokádech, citronech a ořeších. Vitamíny totiž podle něj hrají obrovskou roli u zdraví naší kůže a kostí.

V neposlední řadě známý vizážista připomněl, aby se ženy vyhýbaly slunci v časech od 10 do 16 hodin. Stejně tak je důležité, aby denně ženy při opalování používaly opalovací krém, jelikož i to zabrání vzniku vrásek. U žen starších 40 let je navíc obzvláště důležitá masáž obličeje: ta totiž zvyšuje krevní oběh a přísun kyslíku do svalů v obličeji, ale také činí obličej vypnutější.