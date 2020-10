Tichanovská na Foru 2000 požádala o opakování voleb v Bělorusku pod mezinárodním dohledem, Petříček ji podpořil

Tichanovská na konferenci zdůraznila, že opozice nyní vznáší pouze minimální požadavek na uspořádání nových, tentokrát spravedlivých voleb. Cílem je podle ní ukončit diktátorský režim v zemi. Podle Tichanovské bude muset každý z kandidátů představit svou vizi budoucnosti pro Bělorusko ve volebním programu a bude na občanech, aby si vybrali preferovanou variantu. Během vystoupení také odmítla, že by střet mezi opozicí znamenal volbu mezi Běloruskem a EU.

„Jsme nezávislá a suverénní země,“ poznamenala.

Pozici Běloruska vidí mezi Východem a Západem, země podle ní chce přátelské vztahy se všemi svými sousedy.

Ministr Tomáš Petříček uvedl, že ani EU neusiluje o to, aby Bělorusko měnilo své vztahy s Ruskem.

„Bělorusko si po nových volbách bude moci zvolit, s kým chce spolupracovat. Je to vnitřní věc Běloruska a Bělorusové mají k Rusům tradičně velmi blízko,“ řekl šéf české diplomacie.

Podle něj se nedá očekávat, že by nad Minskem vlály vlajky EU.

Petříček také zdůraznil, že unie hodlá podporovat běloruskou občanskou společnost, a to jak morálně, tak prakticky. EU by podle něj také měla připravit komplexní plán, který by po opakovaných prezidentských volbách nabídl Bělorusku ekonomickou spolupráci, rozvoj svobodných médií nebo možnost studentských pobytů v unii.

„Světlaně Tichanovské jsem vyjádřil uznání za vše, co dělá pro Bělorusko. Podporujeme běloruský boj za demokracii a základní práva. Česko má s přechodem k demokracii zkušenosti – jsme připraveni je sdílet a Bělorusku tak pomoci. Jediným východiskem z krize v Bělorusku je skutečný dialog mezi režimem a demokratickou opozicí. Logickým výsledkem tohoto dialogu by měly být nové, svobodné a spravedlivé prezidentské volby,“ napsal ministr zahraničí na sociálních sítích po debatě.

Tichanovská na konferenci také uvedla, že dosavadní snahy opozice o jednání se zástupci režimu nikam nevedly, protože úřady odmítají komunikovat. Opozice proto má zájem o mezinárodní zprostředkování rozhovorů. Tichanovská by v tomto směru uvítala zprostředkovatelskou roli kterékoli země, vhodné by podle ní bylo, kdyby se zapojilo i Rusko.

Petříček: Evropská unie zařadí Lukašenka na sankční seznam

Již dříve Tomáš Petříček na svém Twitteru oznámil, že Evropská unie zařadí běloruského vůdce Alexandra Lukašenka na sankční seznam.

Čelní představitelka běloruské opozice Světlana Tichanovská, která je v exilu v Litvě, mezitím dala běloruským představitelům ultimátum – do 25. října požaduje rezignaci Lukašenka a splnění dalších požadavků, jinak hodlá zorganizovat celostátní stávku. Reaguje tak na pondělní zásah policie proti protestům penzistů.

„V Bruselu jsme se dohodli na zařazení A. Lukašenka na sankční seznam osob, které se podílejí na represích proti běloruské společnosti,“ napsal český ministr zahraničí Petříček na Twitteru.

Skvělá zpráva! V Bruselu jsme se dohodli na zařazení A. Lukašenka na sankční seznam osob, které se podílejí na represích proti běloruské společnosti. Česko po jeho zařazení volá dlouhodobě. Je to správný krok vůči tomu, kdo za současný stav v Bělorusku nese největší zodpovědnost. — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 13, 2020

Šéfové diplomacií členských zemí EU jednají na dvoudenním summitu v Lucemburku. Už v pondělí se shodli na tom, že státy EU jsou připraveny rozšířit sankční seznam běloruských činitelů a zařadit na něj i Lukašenka, pokud se situace v zemi nezlepší.