Ředitel vědeckého centra, které vyvinulo vakcínu Sputnik V, se vyjádřil k pozastavení testování vakcíny Johnson&Johnson

Americká společnost Johnson & Johnson pozastavila poskytování dávek své vakcíny proti covidu-19 účastníkům studie kvůli neznámému onemocnění u dobrovolníka, uvedla společnost ve svém prohlášení.

„To je úkol společnosti, která provádí tento výzkum. Musí utřídit a zveřejnit nějaké informace, protože my nic nevíme ani o tomto testovaném člověku, ani o jeho předchozích onemocněních, ani o věku, a neexistují absolutně žádné informace, kromě toho, že je testování pozastaveno,“ řekl Gincburg.

Předtím bylo oznámeno, že společnost Johnson & Johnson zahájila 23. září třetí fázi testování vakcíny. Uvádělo se, že se třetí fáze zúčastní až 60 tisíc dobrovolníků z Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Mexika, Peru, Spojených států, Chile a Jižní Afriky, během testování bude zjišťována „bezpečnost a účinnost jedné dávky vakcíny ve srovnání s placebem s cílem prevence covidu-19“. Společnost očekává, že první šarže vakcíny bude k dispozici počátkem roku 2021.

Gincburg také vysvětlil, proč není možné předem vyrábět léky proti novým infekcím.

„Pokoušet se předem vytvořit specifické diagnostické, preventivní a terapeutické léky proti nějakému neznámému, ale konkrétnímu patogenu, je zcela beznadějná činnost, nelze to uhádnout. Přesto je však třeba se na taková nepříjemná setkání s patogenními mikroorganismy připravovat,“ prohlásil v úterý Gincburg na konferenci Pandemie 2020.

Podle něj „jediným racionálním a vědecky podloženým přístupem“ v tomto případě je to, že „země by měla mít k dispozici určitý soubor technologií, které by měly umožnit výrobu potřebných léků ve velmi krátké době“. Vakcínové přípravky jsou podle něj na prvním místě v této řadě.

„Moderní věda dává možnost počítat s takovým seznamem technologií. Nezbytným požadavkem na tyto technologie je to, aby byly co nejuniverzálnější, to znamená, že jejich pomocí by bylo možné vytvářet vakcínové přípravky proti velmi široké škále patogenů infekčních chorob,“ uvedl ředitel Centra N. F. Gamaleji.

Je také důležité, aby tyto technologie umožňovaly přípravu vakcínových přípravků, které indukují všechny formy imunitní odpovědi, pokračoval Gincburg.