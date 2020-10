Loď Sojuz MS-17 se k ISS dostane v rekordně krátkém čase. Už je na oběžné draze

Raketa startovala v 7:45 SEČ z kosmodromu Bajkonur. Spojení lodě se stanicí je naplánováno po dvou oběhnutích zeměkoule na 10:45 SEČ.

„Loď se odpojila od třetího stupně nosné rakety. Loď se dostala na oběžnou dráhu umělé družice Země,“ uvedli v Roskosmosu s tím, že se otevřely i sluneční baterie a antény Sojuzu.

Корабль #СоюзМС17 успешно выведен на околоземную орбиту 🚀



Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков (@KudSverchkov) и Кэтлин Рубинс направляются к Международной космической станции! Впервые стыковка с МКС произойдет через 3 часа — в 11:52 мск.



Трансляция начнется в 11:15 мск pic.twitter.com/WmkE2i9trO — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

Tradičně se loď s ISS spojuje po dvou dnech, poté co 34krát oběhne naši planetu. Používá se i tzv. čtyřoběhové schéma, které trvá kolem šesti hodin. Dvouoběhovým způsobem ke stanici dříve létaly jenom nákladní lodě Progres MS, nejrychlejší z nich to zvládla za 3 hodiny a 18 minut. Rekord rychlosti dopravy posádky na ISS dosud patří lodi Sojuz MS-06, která to v září 2017 zvládla za 5 hodin a 38 minut.

Posádku Sojuzu MS-17 tvoří Sergej Ryžikov, Sergej Kuď-Sverčkov a Kathleen Rubinsová. Na palubě ISS na ně čekají Alexej Ivanišin, Ivan Vagner a Chris Cassidy, kteří opustí ISS 22. října. Nová posádka bude ve vesmíru 177 dnů do 9. dubna 2021.

Únik vzduchu na ISS

Dříve se informovalo o tom, že na palubě Mezinárodní vesmírné stanice došlo k úniku vzduchu. V září 2019 byl zaznamenán malý únik vzduchu, ale v srpnu až září 2020, po pětinásobném zvýšení jeho rychlosti (z 270 gramů na 1,4 kilogramu vzduchu denně), posádka dvakrát uzavřela poklopy v modulech ISS, aby zkontrolovala jejich hermetičnost, a byla několik dní izolována v ruském segmentu stanice.

Ukázalo se, že k úniku docházelo v mezikomoře ruského modulu Zvezda. V Roskosmosu ale uvedli, že rychlost poklesu tlaku nepředstavuje pro posádku nebezpečí. Současně probíhají práce na odstranění úniku.

Podle ruských odborníků k úniku mohlo dojít kvůli opotřebovaným gumovým těsněním v dokovacím portu Zvezdy. Ten je umístěn v zadní části modulu.