Navalnyj uvedl, kdo zaplatil jeho léčbu na klinice Charité

Navalnyj poznamenal, že letadlo, na kterém jej přivezli do Německa, stálo 79 tisíc eur a zaplatil jej podnikatel Boris Zimin.

Co se týče účtu za ošetření, to stálo necelých 50 tisíc eur, konkrétně se jednalo o 49 900 eur. Tuto částku zaplatilo několik lidí: podnikatel Jevgenij Čičvarkin, ekonom Sergej Alexašenko a IT specialista Roman Ivanov. Podle slov Navalného není známo, kolik bude stát ubytování a další léčba, a to kvůli nejasné době zotavení. Nedávné testy ale ukázaly, že „všechno jde zatím dobře“.

„V každém případě, náklady na sebe také vzal Jevgenij Čičvarkin,“ dodal.

O ceně za jeho léčbu promluvil Navalnyj již dříve. „Konečný účet nebyl ještě vystaven kvůli fyzioterapeutům a tomu ostatnímu, myslím si však, že podle toho, co jsme viděli, to bude asi 60 nebo 70 tisíc eur… Pro mne jsou to obrovské peníze, těch 70 tisíc samozřejmě nemám, abych jim tu svou léčbu zaplatil,“ konstatoval.

Již tehdy také uvedl, že existují lidé, kteří mu budou ochotni pomoci se zaplacením léčby.

„Vytyčili jsme si ale jednu podmínku – díky moc (za finanční pomoc, pozn. red.), budete ale muset odhalit svá jména, stejně jako (Boris, pozn. red.) Zimin, který zaplatil letadlo… Všichni, kteří společně zaplatí léčbu, oznámí svá jména,“ řekl.

Kauza Navalného

Alexej Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu v letadle udělalo špatně. Na základě výsledků vyšetření omští lékaři stanovili jako základní diagnózu metabolickou poruchu , která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek novičok. Berlínská klinika Charité 23. září sdělila, že Navalnyj byl propuštěn z nemocnice, jeho stav je uspokojivý, ošetřující lékaři nevylučují jeho úplné uzdravení.

Později pak zveřejnila Organizace pro zákaz chemických zbraní zprávu, ve které se uvádí, že v těle Alexeje Navalného byla nalezena látka podobná novičoku. Na seznamu zakázaných chemikálií ale není. Podle mluvčího prezidenta Dmitrije Peskova činí Organizace pro zákaz chemických zbraní stále obecná prohlášení o situaci s Alexejem Navalným. Ministerstvo zahraničí RF prohlásilo, že se příběh Navalného rozvíjí podle předem naplánovaného konspiračního scénáře.