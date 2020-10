Muž, který přežil srdeční zástavu, vyprávěl o tom, co viděl po „smrti“

Obyvatel Velké Británie, zachráněný lékaři, tvrdí, že si údajně pamatuje „to, co viděl“ po zástavě srdce, píše Express.

Podle jeho slov měl pocit, že je vtahován do prázdnoty, a potom z nějakého důvodu „pomyslel na Elvise Presleyho“. Rovněž uvedl, že si byl jistý, že „všechno dobře dopadne“.

Kromě toho se Brit přiznal, že „uviděl“ podivné stvoření.

„Pocítil jsem přítomnost Bytosti vytvořené z čisté lásky a přijetí. <...> Zdálo se mi, že jsem ji znal celý život,“ řekl muž.

Publikace odkazuje na článek neurologa a ředitele Allenova institutu pro výzkum mozku Christopha Kocha v časopise Scientific American, podle něhož se takové vize často vyskytují u lidí, kteří umírají. Podle vědce obrazy vznikají následkem nedostatku kyslíku v mozku a jsou známkou toho, že organismus „hledá“ způsob, jak přežít.

Žena vyprávěla o „cestě do pekla“

Pacientka hovořila o pocitech během klinické smrti, k níž došlo v důsledku předávkování drogami, uváděl již dříve Express.

Pacientka jménem Francine vyprávěla, že absolvovala cestu do pekla, zatímco její srdce nebilo.

„Vznášela jsem se nad svým tělem a sledovala, jak se mě snaží oživit, ale pak mě najednou obklopili strašliví tvorové, nazvala bych je temnými anděly,“ svěřila se žena.

Řekla, že tyto bytosti s ní začaly mluvit. Žena tvrdí, že ji trhaly na části. Letěla s nimi po chodbách nemocnice, poté všichni vyletěli na střechu, načež se pacientka ocitla „v pekle“ a ležela na zádech pod něčím těžkým.

„Slyšela jsem křik jiných duší a jejich bolest. Vyslýchala mě zlá bytost a vypadalo to jako věčnost. Chtěla vědět, v co jsem věřila a koho uctívám,“ vyprávěla Francine.

Řekla, že se zpočátku velmi bála, ale pak odpověděla temné bytosti, že věří v Ježíše a on nedovolí, aby jí bylo ublíženo. Žena tvrdí, že poté byla propuštěna z pekla. Pacientce pak ukázali její životní cestu a upozornili na všechny chyby, včetně odsuzujících názorů na jiné lidi

„Ukázali mi, jak moje chování ubližuje druhým lidem, a já jsem pochopila, že musím více milovat ostatní,“ dodala Francine.

Poté se ocitla v „lůně matky“. Podle jejích slov tam cítila mír a klid. Tento pocit však skončil, jakmile se narodila. Tehdy uslyšela od porodníka, že na svět přišla další „prostitutka“. Francine řekla, že poté prožila v jediném okamžiku život, a to vše se opakovalo „tisíckrát“.

„Tato věčnost byla skutečným peklem, chtěla jsem to zastavit,“ dodala.

Podle některých vědců takové vize nejsou ničím nadpřirozeným a neznamenají, že se člověk dostal do pekla či do nebe nebo uviděl posmrtný život.

„Možná se to stává, když mozek sám sebe scanuje jako způsob přežití,“ vysvětlil doktor Sam Parnia, ředitel výzkumu resuscitace a revitalizace na Langon School of Medicine v New Yorku.